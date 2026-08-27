Temporal en Santa Fe: caída de granizo y fuertes vientos en varias localidades

Un temporal con caída de granizo y fuertes vientos se reportó durante la mañana de este jueves en varias localidades de la zona sur de Santa Fe. El fenómeno impactó principalmente en Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz y Casalegno.

De acuerdo con imágenes de videos que trascendieron en redes sociales, el granizo tiñó de blanco las calles del sur santafesino.

Fuerte caída de granizo en la zona sur de Santa Fe Gentileza: Fermín Cajen

En Las Rosas, el temporal provocó daños materiales y el viento “arrancó árboles completos”, según contó su intendente, Javier Meyer, en diálogo con Radio 2. “Cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezaron a caer piedras, piedras grandes y mucho viento. Mandé a toda la administración a la calle. Hay que relevar daños y despejar calles porque hubo voladura de techos y árboles caídos”, declaró.

A su vez, el jefe comunal aseguró que de momento no se registraron heridos ni daños en casas de la zona urbana, aunque sí quedó afectada una vivienda en la parte rural, a la cual se le “voló el techo”.

Fuerte caída de granizo en la zona sur de Santa Fe Gentileza: Fermín Cajen

“Nos tomó de sorpresa y fue tremendo, rapidísimo. Estamos trabajando”, señaló, por su parte, el concejal Marcos Di Santo.

La tormenta también alcanzó otras localidades de Santa Fe, como Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial.

Caída de granizo en la zona sur de Santa Fe

Por la mañana, cerca de las 7, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) había lanzado alertas ante la posibilidad de fuertes vientos en Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto.

Una hora después, la alerta se amplió a Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y Monte de Oca, con la advertencia de posible caída de granizo, precipitaciones y fuertes ráfagas. A las 9 también fue incluido el Cordón Industrial.

Así afectó en Balneario Monje

Actualmente, hay alarma roja por vientos que superarán los 40 kilómetros por hora las localidades de Tacural, San Jerónimo del Sauce y Larrechea.

En Rosario hay posibilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% de lluvias para la tarde y noche, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. A su vez, la ciudad de Santa Fe contará con un grado posible de precipitaciones similar, aunque con un clima apenas más cálido, con 16° en su punto más bajo y 22° en el más alto.

Caída de granizo en Santa Fe

Para el fin de semana el organismo reportó posibles lluvias en diversas localidades de la provincia. El clima mejorará el lunes, con pleno sol y temperaturas que superarán los 20°.