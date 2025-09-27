Temporal en Mendoza: murió una mujer aplastada por un árbol

El temporal de viento en la provincia de Mendoza terminó en tragedia este viernes cuando en medio de las fuertes ráfagas, que superaron los 80 kilómetros por hora, se desprendió un árbol y aplastó un auto en el que iba una mujer, que murió en el lugar.

El hecho ocurrió en la localidad de Maipú, norte de la provincia, en la calle Rawson entre Alta Italia y Adolfo Villanueva alrededor de las 18 en medio del temporal que afectaba a toda el área.

De acuerdo a las primeras informaciones del caso, la víctima, identificada como Cristina Alejandra Funes, de 37 años, circulaba por Rawson en su Fiat Uno color rojo cuando el viento derribó un gran árbol, que cayó sobre el vehículo y lo aplastó completamente.

Un árbol cayó en Mendoza y murió una mujer. Diario UNO

Según publicó el medio Los Andes, testigos vieron que la mujer estaba con vida. Sin embargo, cuando llegaron los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado se constató que Funes falleció en el lugar.

El desenlace ocurrió en medio del mal tiempo tanto en Mendoza como en provincias cercanas. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido el viernes una alerta naranja por vientos fuertes y adviertido que el fenómeno podía ocasionar “daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. El temporal se generó a raíz de la presencia de un sistema de alta presión en el este que chocaba con uno de baja presión en el oeste.

El viento desde el sur había comenzado pasadas las 16 en la provincia. Además del incidente de la mujer de 37 años, un repartidor resultó gravemente herido en Las Heras luego de que un árbol cayera sobre su moto. Asimismo una adolescente de 13 años sufrió un golpe cuando se desprendió otro árbol en San Martín, aunque ya está fuera de peligro.

Defensa Civil confirmó en total la caída de 351 árboles en distintos departamentos, y daños y destrozos en la infraestructura, de acuerdo a lo que publicó el medio Diario UNO.

En paralelo, hubo voladuras de techos, calles anegadas, autos dañados y familias que debieron ser evacuadas de manera preventiva. Durante la tarde del viernes, la Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases presenciales en todos los niveles y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo canceló sus operaciones por falta de visibilidad.