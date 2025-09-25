Campeonato pizzero de Buenos Aires: cuándo es, cuánto cuesta la entrada y dónde se realiza

Durante el último fin de semana de septiembre se llevará a cabo la Edición V del campeonato de pizzeros más importante de Sudamérica. La misma está a cargo de Scuola Pizzaioli de Buenos Aires e invita, como en los cuatro años anteriores, a los cocineros de esta receta italiana a competir por el título de la mejor pizza de la región, al igual que por un viaje a Italia para perfeccionar los estudios al respecto.

Cuándo y dónde es el Campeonato Scuola Pizzaiolo 2025 (Fuente: Instagram/@campionatoscuolapizzaioli)

¿Cuándo y dónde es el Campeonato Scuola Pizzaioli?

El certamen se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre en La Rural, en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT), a partir de las 14.00 horas. A lo largo de ambos días los visitantes podrán degustar distintos tipos de pizzas, conocer de cerca a cada uno de los competidores y participar de stands y charlas sobre la historia de este plato representativo de Italia en el mundo.

Si bien la entrada es gratuita y abierta a todo el público, para el ingreso al pabellón es necesario abonar el ticket general de la FIT 2025.

¿Qué es el Campeonato Scuola Pizzaioli?

Esta competencia surgió hace cinco años ante la necesidad de generar un espacio donde los argentinos conocieran de cerca cómo se crea la verdadera pizza italiana. Se pensó como una manera de acercar a los descendientes de esta comunidad desde lo gastronómico y perfeccionar sus técnicas.

Itinerario del Campeonato primer día (Fuente: Instagram/@campionatoscuolapizzaioli)

Así es como se inició el campeonato que organizó la Scuola Pizzaioli con apoyo del Consulado General de Italia en Buenos Aires, donde se permitió la participación de aspirantes de todos los rincones de Sudamérica.

De acuerdo a lo que mencionó el Cónsul Carmelo Barbera, este evento nació a propósito para aferrar y fortalecer los lazos históricos entre dos culturas. “Después de Italia, en la Argentina viven más italianos que en el resto del mundo”, destacó el representante gubernamental y remarcó que la comida y lo que se genera en torno a ella, es un ritual de familia y de unión que solo se repite en ambos países. Por ese motivo es el deber preservarlo.

Itinerario del Campeonato Scuola Pizzaiolo segundo día (Fuente: Instagram/@campionatoscuolapizzaioli)

“El objetivo es acercar esta identidad a los jóvenes y mantener viva esta pasión. Si bien atraviesa a todas las edades, los jóvenes pizzeros son el futuro”, resaltó Barbera.

Detalles del Campeonato Scuola Pizzaioli, edición V

Según informaron desde la administración de la Scuola Pizzaioli, se inscribieron 120 pizzeros de diferentes países de Sudamérica, en su mayoría argentinos y chilenos. Los aspirantes deberán conquistar al jurado compuesto por expertos italianos de la pizza.

En total existen 12 categorías, de las cuales tres deben respetar las reglas para desarrollar la verdadera pizza peninsular. Quien más puntaje obtenga y se coloque en el podio será el elegido para viajar a Italia y recibir una capacitación de excelencia en la preparación de este plato que nació en Nápoles.

El evento además contará con la presencia del pizzaiolo Vincenzo Capuano, un cocinero que es furor en las redes sociales y dueño de más de 50 restaurantes en todo el mundo. Incluso, en esta ocasión -al igual que en la edición pasada-, tendrá lugar en el pabellón general una mini competencia para niños, de la cual resultará simbólica, con el motivo de que aprendan la historia y la identidad de esta receta de más de un siglo de antigüedad.