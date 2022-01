Tenso cruce en un hospital: “Si no estás capacitada para estar 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”

Un momento de gran tensión se vivió ayer en el hospital de Tunuyán, en Mendoza, luego de que una médica implorara a los pacientes que contemplaran las demoras por la alta demanda de hisopados y otras cuestiones de salud. “No tenemos tiempo para ir al baño”, confesó la profesional.

Una acalorada discusión se desató ayer entre pacientes y una médica luego que un hombre reclamara por las demoras en los testeos y le exigiera una pronta atención. “Me duelen las rodillas, ya no puedo más, así que no se quejen”, suplicó la profesional.

“Si no estás capacitada para estar 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”, replicó uno de los pacientes que se encontraba en el lugar esperando su turno para ser hisopado.

Discusión entre paciente y personal de testeo.

La discusión fue captada por algunas de las personas presentes en la sala de espera y rápidamente las imágenes del terrible episodio se viralizaron por WhatsApp y las redes sociales.

Según se puede observar en el video difundido por redes sociales, en un momento de la discusión la médica explica exhausta ante la personas presentes que no tenía tiempo ni para ir al baño. “Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”, explicó la mujer.

En tanto desde la intendencia de Tunuyán explicaron que los centros de testeo están colapsados. “El hospital tiene seis box pero ha faltado recurso humano y organización para atender. Ha sido fuerte el contagio y se ha desbordado”, precisó el el jefe comunal, Martín Aveiro.

Y al respecto concluyó: “La vacunación está bien porque está distribuida territorialmente y las personas la tienen muy a mano. Faltó planificación para encarar lo que se venía pero ya se va a normalizar”.