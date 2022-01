Tercera dosis: cuánto tiempo hay que esperar para aplicarse el refuerzo luego de un contagio de Covid

La tercera ola de coronavirus que está atravesando la Argentina por el avance de la variante ómicron hace que muchos se infecten justo cuando están por recibir la dosis de refuerzo. Y por eso surge una pregunta que ya está en boca de todos: ¿hay que esperar para vacunarse luego de la enfermedad o es recomendable hacerlo a los pocos días de haber recibido el alta médica? Los expertos consultados por LA NACIÓN sugieren que para optimizar los anticuerpos generados por la infección es recomendable esperar 90 días.

Si se consultan los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, la recomendación es dejar un intervalo de tres meses entre la enfermedad y la tercera dosis: “Dada la evidencia científica disponible al momento sobre la dinámica de producción de anticuerpos que genera la enfermedad causada por SARS CoV-2, se recomendó a este Ministerio aplazar 90 días la aplicación de la dosis de refuerzo en quienes sean confirmados como casos de Covid-19 (sintomática o asintomática)”, se lee en los documentos oficiales.

Por parte del Ministerio de Salud porteño explican que a los 15 días del alta médica a la persona le va a llegar el turno para vacunarse, pero que la recomendación es esperar 90 días para hacer un mejor uso de los anticuerpos generados por la enfermedad y luego aplicarse un refuerzo. Para reprogramar turnos en la Ciudad se deben contactar con el Boti (+54-9-11-5050-0147), que es el “asistente virtual” del distrito.

Mientras que desde el Ministerio de Salud bonaerense señalan algo similar: “El protocolo dice 90 días. Pero no hay ninguna contraindicación como para no vacunarse antes de los tres meses. De hecho, por la gran circulación del virus incluso hay gente que se vacunó sin saber que estaba cursando la enfermedad”.

La opinión de los especialistas

Jorge Geffner, miembro del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet, explica a LA NACIÓN que la propia enfermedad ya actúa como una vacuna de refuerzo. “Si estas cursando una infección, actúa como booster [refuerzo] del esquema vacunacional. Pegar mucho la tercera dosis a la infección te aporta poco en relación a lograr una inmunogenicidad mayor. No te va a hacer mal vacunarte a los pocos días del alta médica, pero no sería un empleo lógico de una tercera dosis. Me parece mejor esperar dos o tres meses”, opina el especialista.

Por su parte, Lautaro De Vedia, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), si bien aclara que habría que evaluar “caso por caso”, él recomienda esperar 90 días. “Depende de cada caso, pero en líneas generales la infección da un aumento de la inmunidad, eso hace que no sea tan urgente aplicar la tercera dosis. No está mal si se da antes, pero lo recomendable es estirar la inmunidad y para eso habría que dilatar la vacunación unos 90 días”, argumenta De Vedia.

Sin embargo, el infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi, cree que esperar 15 días sería lo correcto: “Con esperar dos semanas ya está bien porque es el tiempo en el que el organismo genera los anticuerpos, y luego se sumarían los de la vacuna. Pero entiendo que de todos modos hay muchos criterios distintos respecto de la aplicación de la tercera dosis”.