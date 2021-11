Terceras dosis o refuerzos: qué opinan los expertos sobre la triple combinación de vacunas

Aunque está muy convencido de la eficacia de las vacunas, Arnoldo no está seguro de querer “meterse otro bichito en el cuerpo” en su tercera dosis contra el coronavirus. Tiene 64 años, es vecino de Villa Ballester y ya recibió una primera aplicación de Sputnik V en abril pasado y una segunda de Moderna en agosto. La semana última fue convocado para recibir una tercera por ser paciente de riesgo (tiene problemas renales). Pero cuando llegó al vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, algo cambió sus planes. “Ahí supe que la vacuna que estaban aplicando era AstraZeneca. Y pensé: ‘tres vacunas distintas no me van a dar’”. Por lo que se dio media vuelta y se fue. Antes le había consultado a su médico clínico qué debía hacer. Le dijo que hiciera lo que creyera conveniente.

En el sitio web del Ministerio de Salud, una de las preguntas frecuentes es si las distintas vacunas son intercambiables. Un pequeño cuadro sinóptico muestra las combinaciones recomendadas para las marcas que se consiguen en el país. Quedó algo desactualizado: solo refiere a combinaciones entre primeras y segundas dosis cuando en el país ya se comenzó a aplicar terceras dosis.

¿Las terceras pueden combinarse de cualquier forma?

“La combinación de terceras dosis está poco documentada y es difícil encontrar información para el país porque la Argentina tiene el problema de que utilizó muchas combinaciones de dosis. Usó Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, algo de Cansino, Pfizer en adolescentes y en un momento dado usó una primera dosis de Sputnik con una segunda de Moderna”, explica Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial. Según dice, la mayoría de países que ya han aplicado terceras dosis (como Estados Unidos, España e Israel) han utilizado las vacunas de Pfizer o Moderna, que son las recomendadas para ese fin por la Agencia Europa de Medicamentos (EMA). “Con Sputnik al menos no he visto nada publicado”, explica el experto, que recalca que el mayor problema que tiene el país hoy es que hay un 40% de argentinos sin su segunda dosis.

“La verdad que no he visto ningún trabajo que tenga una triple combinación de vacunas: sí los hay que hablan de combinación de primeras y segundas dosis, algunos se hicieron en nuestro país con muy buenos resultados”, dice Martín Hojman, infectólogo del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia y coordinador de la Red de Infectología de la ciudad de Buenos Aires. Desde su punto de vista, y aunque no esté estudiado de esa manera, no debería haber problema con la combinación de terceras dosis. “No hay motivo para pensar que alguna combinación no sería segura”, explica.

Respuesta oficial

Desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron a este medio que a la hora de definir qué vacuna utilizar de refuerzo o tercera dosis se basan en la disponibilidad de marcas y en los resultados que ya obtuvieron en estudios propios de esquemas heterólogos, en los que se contemplaron los refuerzos y las terceras dosis. “La combinación entre plataformas y vacunas es algo que ya tiene probada eficacia y seguridad. En nuestro estudio ya hicimos combinación de todas las plataformas y obtuvimos buenos resultados”, explicaron. Por eso, informan que “está contemplada” la posibilidad de que alguien se vaya a vacunar con una tercera dosis distinta a las anteriores. LA NACIÓN consultó acerca de estos datos preliminares e informaron que se está trabajando en la publicación del estudio y que pronto habrá novedades. Sin embargo, este medio no pudo obtener más datos al respecto.

Según los lineamientos de la Dosis adicional del esquema primario de vacunación contra el Covid-19 que elaboró la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la dosis adicional puede variar según qué población objetivo se vacune y qué combinación de primera y segunda haya tenido. Por ejemplo, una persona inmunodeprimida mayor de 18 años que recibió una primera dosis de Sputnik y una segunda con plataforma de ARN mensajero –Moderna– debería recibir Sputnik o AstraZeneca si tiene hasta 39 años y AstraZeneca si tiene más de 40. Es el caso de Arnaldo, que tiene 64, en función de esos lineamientos, se le asignó Sputnik/ Moderna/AstraZeneca.

“Parece una ensalada de vacunas, pero lo importante es que la proteína S (presente en la superficie del virus que causa el Covid-19) o el mismo virus inactivado llegue al cuerpo para que nuestro organismo pueda robustecer la respuesta inmune”, explica la doctora Elena Obieta, infectóloga y jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles de la Municipalidad de San Isidro.

Desde su punto de vista, no hay problema con que las vacunas sean de diferentes plataformas. “Lo importante no es si el inmunógeno –es decir el elemento contra el cual tenemos que fabricar anticuerpos, que en este caso es la proteína S– llega en tren o en avión. Esas son las plataformas de las vacunas, la forma en que llegan al cuerpo. Si lo hacen con un vector viral, como la Sputnik V o la AstraZeneca, traen el papelito de la proteína S, el organismo la reconoce como extraña y fábrica anticuerpos. O en las de ARN mensajero, como la vacuna de Moderna, tienen un código de barras para que el cuerpo fabrique la proteína S, luego la reconozca como extraña y fabrique los anticuerpos. En el caso de la Sinopharm es un virus inactivado”. Lo importante, explica, es que el cuerpo sigue completando la capacidad de generar anticuerpos porque se le ofreció el inmunógeno.