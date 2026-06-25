Terremoto en Venezuela: la impotencia de los venezolanos radicados en la Argentina que intentan contactar a sus familiares y amigos

La tragedia que vive Venezuela, luego de dos sismos que hicieron colapsar edificios y dejaron miles de víctimas —esta mañana se confirmaron 164 decesos y más de 971 heridos—, repercute con fuerza entre la comunidad venezolana en la Argentina. Actualmente, muchos de los 230.000 migrantes que viven en nuestro país intentan obtener información a la distancia sobre sus seres queridos radicados en las zonas afectadas por los terremotos.

“Tengo familiares y amigos en La Guaira que no aparecen. Esto ha sido horrible vivirlo desde aquí. Es mucha angustia e impotencia”, afirmó Gabriela Hernández, venezolana radicada en la Argentina, a LA NACION. Junto a otros voluntarios, desarrolló una plataforma digital destinada a centralizar la búsqueda de desaparecidos.

Josefina Verenzuela, familiar de una venezolana residente en la Argentina, todavía incomunicada

“Creamos una página web donde la gente puede buscar a sus familiares. Tenemos ahorita más de 12.000 personas registradas, de las cuales un poco más de 1000 han aparecido”, indicó, y explicó que la iniciativa surgió ante la falta de información y las dificultades en las comunicaciones posteriores al sismo.

“Es una sensación de dolor contenido e impotencia”, expresó Deyanira Ortiz, integrante de la Asociación de Venezolanos en el AMBA. Según relató, desde las primeras horas posteriores al desastre, la organización puso en marcha un dispositivo de acompañamiento para la comunidad migrante.

"Tenemos ahorita más de 12.000 personas registradas, de las cuales un poco más de 1000 han aparecido", indicó Hernández Pedro Mattey - AP

“Activamos la contención psicológica y estamos recibiendo información constantemente desde Venezuela. También difundimos los nombres de las personas desaparecidas, estamos preparando una cadena de oración y, posteriormente, si es necesario, organizaremos un centro de acopio”, señaló.

El padre Eusebio, capellán de la comunidad venezolana en Buenos Aires, señaló que durante las últimas horas se multiplicaron los pedidos de acompañamiento espiritual. “Estamos acompañando a los venezolanos de la diáspora, organizando una misa y una adoración para hoy a las 19, y manteniendo reuniones para evaluar cómo ayudar a los damnificados desde la Argentina”, indicó a este medio.

Los dos sismos fueron de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter FEDERICO PARRA - AFP

En paralelo, la Cruz Roja Argentina difundió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con las víctimas y con los venezolanos residentes en el país. La organización recordó que, ante situaciones de emergencia y separación familiar, las personas pueden acceder al servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), destinado a facilitar la localización y comunicación entre seres queridos.

“Sabemos que, en situaciones como esta, la preocupación por familiares y seres queridos puede generar angustia e incertidumbre”, señaló la entidad, que además informó que brinda orientación y asistencia a quienes necesiten restablecer el contacto con familiares afectados por los dos terremotos, que, con un minuto de diferencia, sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles.

Ortiz precisó que los coordinadores de la asociación venezolana en la Argentina permanecen en comunicación permanente y aseguró que las zonas más golpeadas por el terremoto son el estado de La Guaira y Caracas.

Según confirmaron desde el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, tuvieron epicentros distintos. El primero se situó al oeste de la localidad de Morón, en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de la capital, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.