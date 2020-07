La ballena astronauta, el cuento que escribió Olivia Aragón, de 8 años

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 11:27

"Cuando sea grande quiero ser escritora", contó Olivia Aragón, de ocho años, mientras Sebastián Davidovsky y Paloma Bokser la entrevistaban al aire en su programa No Dejes Para Mañana, que se emite de lunes a viernes, de 19 a 21, por Radio con Vos. Luego reveló que ya tenía algunos títulos escritos: La ballena astronauta, El niño lobo, La carrera de las brujas y que pensaba uno a futuro: La carie de los dientes, una historia sobre una "carie que no quiere comerse a los dientes sin permiso y que por eso tiene hambre", adelantó.

Todo lo hizo en una sección del programa que se llama "La guardería" donde los chicos participan resolviendo adivinanzas, y donde además los conductores les preguntan sobre su comida o su juguete favorito. La sección surgió en plena cuarentena y busca "acompañar a los chicos y alegrar un poco la diaria en este contexto", explican desde el programa. Al día siguiente de hablar con Olivia, en el mismo espacio armaron un spot donde simularon un "tráiler" con los títulos de la pequeña escritora.

Ese día, Olivia estaba del otro lado, como oyente, y empezó a saltar de la alegría, como relató Raúl, su padre, que escribió al Whatsapp del programa unos días más tarde: "Soy Raúl, ¡el papá de Olivia! Quería contarles la alegría que nos dio a todos la participación de Olivia y Renata en la guardería. Hubo abuelas y tías emocionadas y las nenas estaban felices. Pero el viernes pasado cuando escuchamos el separador con Oli contando sus cuentos nos emocionó a todos! Ella estaba eufórica de alegría y se puso a escribir con más ganas. Gracias por ese momento, gracias, gracias..."

Y agregó: "Fue hermoso. Olivia pasó el cuento de la ballena astronauta a la compu y se los quiere compartir. Muchas gracias de nuevo, les mando un abrazo". Y adjuntó un dibujo hecho por ella para acompañar la historia.

El libro de Olivia

Una vez que tuvieron el documento en sus manos, desde el programa decidieron ir más allá. Buscaron gente que pudiera llevar a la realidad el sueño de Olivia: tener su primer libro impreso. Para eso, fue fundamental la ayuda de Mariana Hunt, quien hizo el contacto con la diseñadora y maquetadora Dalila Serpe y con el Taller Gráfico Porter, quienes pusieron su tiempo y profesionalismo para que el libro quedara impreso en la mejor calidad. Antes, el padre, ante el requerimiento de la productora Julieta Herstic, les envió más ilustraciones para que pudieran graficar mejor el libro. Pero aún no se imaginaba para qué era.

El miércoles a las 18 horas tocaron el timbre de la familia Aragón en Caballito. Era un delivery con un sobre blanco cerrado. Pero no lo abrieron inmediatamente. "Queríamos esperar a que llegara la mamá, Leticia, para poder verlos. Estaban muy ansiosas y hubo que esperar. Cuando llegó la madre, lo abrimos, y ahí pegó un grito de alegría increíble, la verdad que no lo esperábamos en esta calidad. Está feliz con que es su primer libro editado", explicó Raúl. Y reveló cómo ese libro ya cambió algo de su rutina familiar: "Todas las noches la madre les lee cuentos a los dos. Y ayer, Renata, la hermana menor, quiso que le leyeran el cuento de la Ballena Astronauta", contó el padre ayer en el programa. "Esto le va a dar un empuje para seguir escribiendo y de hecho ya está escribiendo varios al mismo tiempo", contó.

Luego fue el turno de la protagonista. Olivia. La escritora. "Me encantó cómo quedó. Solo cuando sea grande me imaginaba tener un libro impreso mío. De chica no me imaginaba", señaló. Y explicó sus próximos títulos "Ahora estoy escribiendo uno que se llama Galileo y las aventuras fantásticas. Es un nene que se va a mudar y después tiene aventuras", adelantó sobre un camino que recién empieza.

Olivia Aragón, orgullosa con su cuento "La ballena astronauta" Crédito: Gentileza Raúl Aragón