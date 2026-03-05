Cuándo es el Día de la Mujer 2026

Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, en su edición 2026, habrá distintas propuestas para participar y recordar la fecha, además de una movilización convocada para el día siguiente.

Esta jornada trasciende las celebraciones y se instala como un momento de reflexión, memoria y reivindicación de derechos. En 2026, la fecha caerá domingo, pero eso no cambiará el sentido profundo de un día que, en todo el mundo, recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de sus derechos.

Da de la Mujer: es una jornada para visibilizar las desigualdades que an persisten (Foto: Freepik)

Agenda de actividades por el Día de la Mujer

Entre las iniciativas previstas, se desarrollarán diversas actividades:

Women - Poder femenino en Foco: de 11 a 21 horas - Sala Laberinto: una selección de más de 60 fotografías del archivo de National Geographic. Gratis

Exuvia: de 11 a 21 horas - Foyer: una instalación de papel en gran formato por la artista Andrea Moccio. Gratis

iUpiiiii - Usina Primera Infancia: de 11 a 18 horas - Sala iUpiiiii: el primer espacio cultural exclusivo para la primera infancia, para niñas y niños de 0 a 3 años. Turnos cada una hora.

Nube: de 11 a 19 horas - Salón Mayor: instalación lúdica para chicas y chicos de 4 a 7 años. Turnos de 30 minutos. Entrada gratuita con reserva online.

Libroteca: de 11 a 19 horas - Espacio Creativo: un espacio para relajarse y leer. Para chicas y chicos de 0 a 12 años. Gratis.

Feria de emprendedoras: de 13 a 21. 30 horas - Foyer: ilustración, diseño, accesorios, objetos, libros y más. Gratis.

Patio Gastronómico: de 11 a 21 horas - Patio Central: puestos y foodtrucks para disfrutar la celebración del día de la mujer: Café Martínez, Moros en la costa, Purificare (barra de jugos), Guilab (helados). Gratis

Mujeres protagonistas: taller de retrato con tela: de 14 a 19 horas - Foyer: se creará un retrato de tela de una mujer destacada, de la esfera pública o privada. Ese retrato se sumará a una galería de mujeres destacadas que se expondrán durante la jornada. Para chicas y chicos de 4 a 7 años. Gratis.

“The Cave” de National Geographic: a las 15 horas - Sala de Cámara: el documental, dirigido por el sirio Feras Fayyad, cuenta la historia de un grupo de doctoras que luchan contra los bombarderos diarios, la escasez crónica de suministros y la amenaza de ataques químicos a un hospital subterráneo llamado “The Cave”, en una Siria devastada por la guerra. Entrada gratuita con reserva.

Parablablas con la pluma de María Elena: a las 15. 30 horas - Patio Central: adaptación libre sobre textos de la obra de María Elena Walsh, a través del lenguaje teatral y musical​ vivenciando el humor, la fantasía y el disparate. Para chicas y chicos de 4a 7 años. Gratis

Estación de Serigrafía: de 16 a 20 horas - Patio Central: por el grupo de alumnas de Arte en Barrios. Gratis

Recetas heredadas: pastelería, a las 16 horas - Espacio Creativo: por Juliana López May y Anita Ortuño Gratis

Taichu, Odd Mami y Saramalacara (ripgang), a las 18 horas - Patio Central. Gratis

#women: transformadoras de la historia, a las 17 horas - Hall Central: un recorrido por el edificio a través de los grandes momentos que transformaron la historia para las mujeres en nuestro país.

Cocina de nuestras raíces, a las 18 horas - Espacio Creativo: por Juliana López May y Julieta Oriolo Gratis

Paula Maffia, a las 19 horas - Sala de Cámara: especial Día de la mujer, entrevista por Corina González Tejedor. Entrada gratuita con reserva.

Mimí Maura, a las 20 horas - Auditorio: entrada gratuita con reserva. Gratis

Cuándo es la marcha del 8M

El colectivo “Ni una Menos” convocó a una marcha hacia Plaza de Mayo para el lunes 9 de marzo, jornada en la que también se propone un paro en los lugares de trabajo para visibilizar los reclamos de las mujeres en un día laboral.

La convocatoria busca dar visibilidad a las denuncias por femicidios, así como manifestar el rechazo a los discursos de odio y denunciar los retrocesos en materia de derechos.

La concentración está prevista para el lunes 9 a las 16.30 frente al Congreso de la Nación. Desde allí, quienes participen marcharán posteriormente hacia Plaza de Mayo.