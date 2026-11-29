NUEVA YORK.- Ellen Hendriksen, psicóloga clínica en Boston, habla a menudo con clientes que se sienten ansiosos por el rumbo de sus vidas.

Algunos fueron a la facultad de medicina porque sus padres lo esperaban y “fueron infelices como resultado”, señaló. Otros trabajaron muy duro para llegar a la cima de su campo solo para preguntarse: “¿Para qué sirvió todo?”.

Lo que no se daban cuenta era de que cada uno de ellos luchaba por encontrar un propósito de vida, indicó, algo que a veces se conoce como “ansiedad por el propósito”.

El propósito es una de las maneras más importantes en las que encontramos sentido a nuestras vidas. Una vez que se establece, “se convierte en el marco arquitectónico, en el plano de cómo organizar tu vida”, afirmó Todd B. Kashdan, profesor de psicología en la Universidad George Mason, que estudia cómo las personas buscan y viven su propósito.

También conlleva una variedad de beneficios. Tener un sentido de propósito se asocia con una mejor salud física, mayores niveles de felicidad y satisfacción con la vida, menores niveles de depresión y ansiedad e incluso una vida más larga.

Afortunadamente, según los expertos, hay maneras de descubrir tu sentido de propósito sin entrar en una espiral de angustia.

¿Qué es el propósito y por qué genera ansiedad?

La expresión “ansiedad por el propósito” no se usa habitualmente en psicología, pero es un concepto familiar tanto para investigadores como para clínicos. La frase parece haber sido acuñada en 2014 por un estudiante de posgrado en psicología que estudió el tema y concluyó que la mayoría de las personas anhela un sentido de propósito en la vida, pero “casi siempre encuentra ansiedad por el propósito durante su proceso de búsqueda, sin importar la edad del buscador”.

A veces esta ansiedad surge de algunos malentendidos sobre lo que realmente es el propósito y el papel que desempeña en nuestras vidas, sostuvo Kashdan.

Por un lado, las personas suelen pensar en el propósito como algo que solo las beneficia a ellas mismas. Pero las personas obtienen los mayores beneficios psicológicos cuando persiguen un propósito que también beneficia a los demás.

En segundo lugar, algunas personas asumen que el propósito requiere una meta elevada, como alcanzar un puesto de liderazgo importante o curar una enfermedad.

Esa suposición “puede hacer que la gente se sienta muy ansiosa, como: ‘¿Cómo voy a estar a la altura de esa exigencia o alcanzar ese objetivo?’”, planteó Patrick Hill, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales en la Universidad Washington en St. Louis, quien estudió el propósito durante más de una década.

Pero tu propósito puede ser más pequeño y menos ambicioso, manifestaron los expertos. También puede cambiar a lo largo de tu vida y podés tener más de un propósito al mismo tiempo.

Durante la última década, Daryl R. Van Tongeren, profesor de psicología en Hope College, en Holland, Michigan, encontró un propósito en plantar semillas de pimiento, cuidar sus brotes y luego cosecharlos para hacer salsa picante para su familia y amigos.

Es una desviación de su trabajo cotidiano y una forma divertida de conectarse con las personas que ama.

La investigación de Van Tongeren descubrió que actuar de maneras que beneficien a los demás puede aumentar el sentido de la vida. “Hacerlo mejora nuestras relaciones y las relaciones son la fuente más segura de significado”, añadió.

¿Cómo podés encontrar aquello que te hace sentir vivo?

Encontrar un propósito puede ser difícil. Una encuesta realizada a más de 2400 jóvenes de la generación Z, publicada en junio, reveló que alrededor del 45% de los encuestados informó carecer de significado o propósito en sus vidas.

Si te sentís estancado, hay algunos enfoques que podés adoptar.

Uno es buscar activamente el propósito, expresó Todd B. Kashdan, probando diferentes actividades, leyendo sobre las cosas que te interesan y prestando atención a lo que te hace sentir vivo. Esto también requiere períodos de reflexión para identificar cuáles de esas experiencias se sintieron más significativas y por qué.

Otra forma de encontrar un propósito es buscar inspiración en un acontecimiento transformador de la vida, declaró Todd B. Kashdan. Por ejemplo, un deportista que sufrió una lesión y se vio obligado a retirarse podría encontrar un nuevo propósito ayudando a otras personas a recuperarse y decidir convertirse en fisioterapeuta.

Tasha Edwards, de 51 años, que vive en Madison, Alabama, encontró un propósito en dar clases de ejercicio y trabajar como entrenadora de salud, especialmente con personas de bajos ingresos que a menudo están estresadas y abrumadas.

Tasha Edwards, que creció en un complejo de viviendas sociales, sabía lo que significaba atravesar dificultades económicas y que la salud quedara al final de la lista de prioridades. Quería ayudar a sus clientes a encontrar “cierto sentido de control cuando sentían que no tenían nada”, agregó, y no limitarse a decirles cuántas flexiones debían hacer.

Por último, Todd B. Kashdan recomendó algo llamado “aprendizaje social”, que consiste en observar y luego imitar los buenos comportamientos de otras personas. O, alternativamente, prestar atención cuando otras personas generan disgusto o irritación moral, algo que puede enseñarte quién no querés ser, añadió.

“Cuanto más curioso seas, más preguntas hagas, más compares su forma de vida con lo que creés que podría ser ideal para vos, más energía motivacional surge para experimentar esa vida por vos mismo”, concluyó Todd B. Kashdan.