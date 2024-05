Tigre: buscan a una mujer de 63 años desaparecida desde hace más de 20 días

Escuchar

Mabel Albornoz tiene de 63 años y está desaparecida desde el 8 de mayo. Ese día salió de su casa, se dirigió a la zona de la estación de trenes de Tigre, donde se la vio por última vez, y desde entonces comenzó una intensa búsqueda porque nada más se supo de ella.

Las últimas imágenes, captadas por una cámara de seguridad inmediaciones del cruce de Rocha y Montes de Oca, en ese distrito del conurbano bonaerense, muestran a la mujer caminando en dirección a la estación ferroviaria a las 8.30.

“No sabemos si tomó el tren y perdió la memoria, no podemos encontrarla ya están las denuncias radicadas y me recorrí todos los hospitales”, dijo un familiar en declaraciones al portal Tigre Noticias.

Al momento de su desaparición, Mabel tenía puesto un sweater negro, un pantalón de jean claro y zapatillas negras. Además, según precisa el portal local Qué pasa, llevaba una bolsa de tela con un delantal en su interior, el celular y su documentación personal y su celular. En cuanto a sus rasgos físicos, mide cerca de 1,50 metros, es de contextura pequeña, pelo castaño y usa anteojos.

Uno de los hijos de la mujer contó a ese mismo medio local que su mamá frecuentaba el distrito vecino de San Fernando porque trabajaba como empleada doméstica. Sin embargo, no pudieron determinar que hubiera viajado a esa zona porque “la SUBE que ella tiene registrada no se usó y eso no permite saber hacia dónde se movió”.

Sin ningún tipo de novedad, vecinos y familiares hicieron manifestaciones y reclamos para exigir que se acelere la búsqueda. En particular, reclamaron que el Municipio entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad para que los investigadores puedan analizarlas en detalle.

La denuncia quedó radicada en la comisaría 1° de Tigre y en la UFIJ Especializada en Pornografía Infantil y Delitos Conexos a la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro.

Más allá de la difusión en las redes sociales, la búsqueda de paradero llegó hasta el Ministerio de Mujeres de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, desde donde se sumaron al pedido por la aparición de Mabel.

En tanto, desde que se dio a conocer la desaparición, hubo allanamientos en la casa donde la mujer vive con su marido y uno de sus hijos, así como en la dirección del otro, en San Fernando. Sin embargo, hasta el momento no surgió ningún dato relevante que ayude a encontrarla.

