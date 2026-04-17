Copa Libertadores: Lanús le ganó a Always Ready con otro gol clave de Yoshan Valois

Luego de perder en el debut en el grupo G de la Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil, Lanús se recuperó este jueves con una victoria por 1-0 sobre Always Ready, de Bolivia, por la segunda fecha del torneo. Así, el conjunto argentino, que había tomado un buen envión anímico con un agónico triunfo en el clásico con Banfield el lunes en el torneo Apertura, suma tres puntos en la tabla del certamen sudamericano que lidera Liga de Quito, de Ecuador, su otro rival, con seis unidades. Y todo gracias a su nuevo goleador, Yoshan Valois.

El Granate asumió el protagonismo desde el comienzo y tuvo mala puntería en el primer tiempo en sus llegadas. Ya en la segunda etapa, generó más situaciones de riesgo y el arquero Alain Baroja comenzó a tener el molde de figura. Hasta que llegó el gol del colombiano Yoshan Valois, que había ingresado tras el entretiempo. Otra vez, como contra Banfield, para marcar la diferencia.

En un tiro libre ejecutado por Marcelino Moreno, otro que había comenzado el juego en el banco de suplentes, el guardavalla logró bloquear el remate, pero dio un rebote corto y se quedó sin defensa cuando, tirado en el suelo, Valois apareció para empujarla sin tener cerca rivales, ya que casi todos se habían involucrado en la barrera.

El gol de Valois para Lanús

Valois, de 21 años, llegó esta temporada al conjunto del sur bonaerense, acumula sólo siete partidos y anotó sus dos primeros goles esta semana, ambos en la Fortaleza, para darle dos conquistas relevantes a su equipo. El atacante comenzó en las inferiores de Inter Palmira, luego se sumó a Zamora de Venezuela y dio el salto con una gran temporada en Deportivo Pasto para ponerse en el radar del entrenador Mauricio Pellegrino.

Tras el 1-0, Lanús siguió buscando y pudo haber goleado. Sin embargo, entre sus fallas en la definición y las atajadas de Baroja no permitieron que el marcador se modifique. A dos minutos del final, Always Ready se quedó con uno menos por la tarjeta roja que vio Luis Caicedo por un insulto, según llegó a marcar el juez venezolano Alexis Herrera.

En la continuidad del grupo, Lanús será local nuevamente en la tercera jornada, ante Liga de Quito, el martes 28 de este mes.

Lo mejor de Lanús - Always Ready

Por el mismo certamen, pero por el grupo F, un ex Lanús, el Flaco José Manuel López, salió al rescate de Palmeiras en el triunfo por 2-1 sobre Sporting Cristal en San Pablo. El delantero de la selección argentina marcó de penal el gol de la victoria faltando 10 minutos, tras la polémica que se generó por el cobro de esa sanción.

El VAR llamó al juez chileno Piero Maza para que observe la jugada en la que Arthur Gabriel cayó después de buscar engancharse con Joao Cuenca, que lo marcaba. Y López le sacó provecho para darle el éxito al Verdao, que es puntero con 4 puntos. En Palmeiras también fue titular Agustín Giay, exlateral derecho de San Lorenzo que recientemente había sido convocado por Lionel Scaloni para la selección.

¿QUÉ TE PARECE? Esto fue penal para Palmeiras ante Sporting Cristal 👀



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zeeiuq2meb — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

El local se había puesto en ventaja antes de la media hora de juego, con un tanto de Murilo, que le cabeceó al arquero Diego Enriquez dentro del área chica en un centro.

Y el empate parcial, cuando faltaban cuatro minutos para el final de la etapa inicial, fue la joya de la noche: Juan González abrió los brazos para pedirla en la puerta del área y no dudó en conectar de primera, de aire, cuando Irven Ávila lanzó un pase aéreo desde la izquierda. El número 18 la empalmó y la puso abajo, junto al segundo palo. Una volea exquisita.

¡SPORTING CRISTAL SORPRENDIÓ AL VERDAO CON UN GOLAZO! Juan González la enganchó de volea y marcó el 1-1 ante Palmeiras.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/06pBJUYEtG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Copa Sudamericana: perdió Tigre

Por la Copa Sudamericana, en Victoria, Tigre perdió por 1-0 con Macará, de Ecuador, y está teniendo un arranque complicado en el grupo A, con apenas un punto en dos fechas. Tras igualar 1-1 con Alianza Atlético Sullana la semana pasada, ahora cayó como local.

El visitante se puso en ventaja a los nueve minutos de la segunda etapa con un tanto de Federico Paz, un argentino surgido de Banfield que recibió la asistencia de su compatriota Matías Miranda, formado en Gimnasia de La Plata. El jugador platense robó la pelota, lideró el contragolpe y puso en posición de gol a su compañero.

¡MACARÁ SE LLEVÓ UN TRIUNFAZO DE ARGENTINA! Tigre pagó muy caro el error en la mitad de la cancha, Miranda encaró a la defensa del Matador y Federico Paz la puso contra un palo para que el conjunto ecuatoriano gane 1-0 y siga invicto en la #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan… pic.twitter.com/pTmR6DG4n7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Cinco minutos más tarde, Gonzalo “Pity” Martínez fue expulsado en una acción en la que el VAR identificó un cachetazo del mediocampista del Matador y el árbitro brasileño Rafael Klein ejecutó la sanción tras observar la jugada. Inicialmente, aunque estaba cerca de ellos, no le había mostrado una tarjeta, en medio de un tumulto en el área.

¡MALAS NOTICIAS PARA EL MATADOR! Con el partido 0-1 ante Macará, el Pity Martínez fue EXPULSADO por esta acción. ¿Qué te pareció?



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VHgVU8ZAMq — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

En el próximo partido del grupo, Tigre recibirá a América de Cali, de Colombia, que tiene 4 puntos y comparte el liderazgo con Macará.