Huracán se llevó un empate que lo acerca a octavos y Tigre sigue sin encontrar el camino

Tigre y Huracán igualaron 1 a 1 en la noche del lunes, en uno de los partidos que cerraron la decimoquinta fecha del torneo Apertura, un resultado que le sentó mejor a la visita, que quedó un paso más cerca de los octavos de final, en un encuentro jugado en el José Dellagiovanna.

El equipo dirigido por Diego Martínez valoró el punto que le permite sostenerse en puestos de clasificación a los playoffs, mientras que los locales llegaron a once partidos -incluidos los de la Copa Sudamericana- sin festejos. El último éxito de Tigre fue hace dos meses, el 17 de febrero pasado, contra Claypole (2-0), por la Copa Argentina. Pese a todo, está noveno en su zona y todavía con chances matemáticas de seguir en carrera. “Hay que convivir con esta presión. Es lógico el malestar”, aceptó el DT Diego Dabove después de otro encuentro con aroma a decepción.

El encuentro ofreció escasas emociones, sobre todo en un primer tiempo aburrido y casi sin aproximaciones a las áreas. La única chance clara la tuvo el local, cuando Ignacio Russo apareció a espaldas de la defensa y quedó mano a mano con Galíndez, pero definió desviado.

Jordy Caicedo, la carta del gol del Globo: llegó a ocho festejos X @CAHuracan

El segundo tiempo empezó con más emociones. A los 3 minutos, un error en la salida de Máximo Palazzo fue aprovechado por Nacho Russo, que asistió a Gonzalo Martínez. El “Pity” aplicó la ley del ex, no falló frente al arco y puso en ventaja al Matador, aunque no lo festejó.

Abajo en el resultado, a Huracán le costaba encontrar los caminos y su producción ofensiva era limitada, pero encontró la llave para la igualdad en una jugada de pelota parada. Leonardo Gil mandó un centro preciso al área y Jordy Caicedo se anticipó a Nahuel Banegas para sellar el 1 a 1 con un cabezazo al rincón. Fue el octavo gol en el campeonato para el delantero ecuatoriano, para quedar apenas uno debajo de Gabriel Ávalos (9), el principal artillero del Apertura.

Lo mejor de Tigre vs. Huracán

Cerca del final, Tigre tuvo otra enorme chance para quedarse con la victoria, pero un remate a quemarropa de Russo fue contenido por Hernán Galíndez, al que le bastaron un par de intervenciones cruciales para ser una de las figuras de la noche. Sin margen de error, el Matador deberá jugarse sus últimas cartas fuera de casa, ante Sarmiento y Rosario Central. Sin sobrarle demasiado, el Globo buscará sumar y asegurarse el pase frente a Argentinos y Racing.