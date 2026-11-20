Por segunda vez en menos de un mes, una escuela del barrio porteño de Caballito vivió horas dramáticas por el uso de gas pimienta dentro de un establecimiento. Tras un festejo de fin de curso, 35 estudiantes terminaron afectados.

El hecho se registró en la mañana de este viernes en la Escuela Normal Superior N°4 Estanislao Severo Zeballos, situada sobre Rosario al 400, a metros del Parque Rivadavia y del cruce con Acoyte.

La jornada inició con los festejos de los estudiantes de quinto año, que celebraban el fin de las clases. Pero la alegría se vio interrumpida luego de que una persona, que aún no fue identificada, lanzara gas pimienta en la institución, según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION.

La Escuela Normal Superior N°4, en Caballito Escuela Normal Superior N°4

Producto de la inhalación del gas, los alumnos fueron evacuados de forma preventiva al patio principal del establecimiento. Sin embargo, hubo al menos 35 afectados, en su mayoría menores.

En el lugar trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que le administró oxígeno a los alumnos para que se recuperaran.

También asistieron Bomberos, Tránsito de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña. La causa quedó bajo el ala del la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste, a cargo de Santiago Lipera.

La escuela cuenta con nivel inicial, primario, secundario y superior con turnos que van desde la mañana hasta la tarde. Por el momento la institución no se expresó sobre lo sucedido. En el establecimiento también funciona el Liceo N°2 Amancio Alcorta.

“Se viene repitiendo, otra vez tiraron gas pimienta. Provocó la intoxicación, por vías aéreas superiores, a 30 chicos. Atendimos a uno por uno, le hemos administrado oxígeno”, manifestó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.

Y detalló: “Fue en un aula, pasillo, concentró mucha sustancia. Vino la división especial de Bomberos de la Ciudad para disipar y ventilar”.

Además, informó que dos estudiantes debieron ser trasladados al Hospital Durand, situado a unas 10 cuadras del establecimiento, debido a que sufrían náuseas. Fueron acompañados por autoridades de la institución y por sus padres.

El antecedente

La escuela 'Estanislao Severo Zeballos'

A fines de octubre, esta misma escuela ya había sufrido un episodio de características similares cuando un estudiante arrojó gas pimienta y afectó a cerca de 20 personas.