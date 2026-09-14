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“Todo destruido”: así quedó el edificio de 13 pisos que se incendió en pleno Recoleta
14 de septiembre de 2026
09:45
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Se prendió fuego un departamento de un edificio en avenida Callao y Quintana
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Asi quedo el edificio de 13 pisos que se incendio en pleno Recoleta
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