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“Todo destruido”: así quedó el edificio de 13 pisos que se incendió en pleno Recoleta

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Se prendió fuego un departamento de un edificio en avenida Callao y Quintana
Se prendió fuego un departamento de un edificio en avenida Callao y Quintanacaptura de video
Asi quedo el edificio de 13 pisos que se incendio en pleno Recoleta
Asi quedo el edificio de 13 pisos que se incendio en pleno Recoleta
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