El hantavirus no se propaga fácilmente, pero los funcionarios podrían estar minimizando los riesgos

NUEVA YORK.- Contacto cercano y sostenido.

Eso, dijeron repetidamente los funcionarios de salud, es la única forma en que el hantavirus Andes, que causó un brote en un crucero y captó la atención del mundo, se propaga entre las personas.

“Tienes que estar en contacto cercano con alguien que tenga muchos síntomas”, dijo Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en una entrevista en Fox News.

Pero los científicos que estudiaron los hantavirus durante décadas están hoy menos seguros sobre cómo podría comportarse el virus.

Coinciden con los funcionarios de salud en que la cepa Andes no es particularmente contagiosa y es poco probable que provoque un brote mayor. Pero dijeron que la investigación demostró que, bajo ciertas circunstancias, el virus puede transmitirse sin contacto directo.

“Es importante ser honesto científicamente y comunicarlo, porque de lo contrario pierdes credibilidad”, dijo Steven Bradfute, inmunólogo viral y experto en hantavirus de la Universidad de Nuevo México.

En una entrevista, Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció que los funcionarios enfatizaron el contacto cercano como la forma en que el virus se propaga para evitar que la gente entre en pánico por posibilidades más raras.

“Es muy difícil explicarle a la gente diciendo: ‘OK, esta es la excepción, esta es la norma’”, dijo. “Cuando dices la excepción, ellos podrían seguir pensando que eso es algo que sucede frecuentemente también”.

El brote de hantavirus que comenzó en el crucero holandés MV Hondius el mes pasado enfermó hasta ahora al menos a nueve personas y mató a tres. Muchos de los aproximadamente 150 pasajeros, incluidos 18 en Estados Unidos, están siendo monitoreados de cerca en cuarentena. Al resto se le dio una serie de instrucciones para evitar propagar el virus a otros, incluyendo tomarse la temperatura diariamente, no volar en vuelos comerciales y, en lo posible, usar su propio baño.

En el programa “State of the Union” de CNN el domingo, Bhattacharya no pudo recordar cuándo algunos pasajeros que desembarcaron el 24 de abril en Santa Elena, una isla en el océano Atlántico, habían llegado a suelo estadounidense. Ninguno tenía síntomas en el momento de su viaje, dijo, por lo que los funcionarios no habían visto la necesidad de alertar al público o rastrear contactos.

“El virus no se propaga a menos que alguien tenga síntomas activos”, dijo.

Eso tampoco es seguro, aunque algunos científicos creen que las personas pueden ser más contagiosas justo cuando están desarrollando síntomas.

Algunos laboratorios estudiaron los hantavirus durante décadas, pero todavía hay mucho que no se sabe sobre ellos porque crecen lentamente y son difíciles de analizar genéticamente.

Los hantavirus se encuentran naturalmente en roedores. El virus Andes, encontrado principalmente en la Argentina, donde el crucero comenzó su viaje, es la única especie de hantavirus conocida que se propaga entre las personas. Pero los científicos fueron lentos en reconocer esa posibilidad.

“Fue muy difícil convencer a la gente de eso, incluso aquí en la Argentina”, dijo Valeria Martínez, viróloga del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, en Buenos Aires.

En el brote más grande caracterizado hasta ahora, en Epuyén, Argentina, Martínez y sus colegas rastrearon cuidadosamente los patrones de transmisión entre 34 casos y 12 muertes entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.

El estudio confirmó que el virus no se propaga fácilmente: ninguno de los 82 trabajadores de la salud que cuidaron a los pacientes se infectó, a pesar de que muchos de ellos no usaron equipo de protección.

Pero los investigadores también identificaron lo que llamaron “eventos de superpropagación”, en los que una sola persona propagó el virus a varias otras. El brote comenzó después de que un hombre que se infectó por roedores desarrolló fiebre y asistió a una fiesta de cumpleaños con 100 invitados.

“Estuvo allí solo 90 minutos porque se sentía mal”, dijo Martínez.

Dentro de las tres semanas posteriores al evento, cinco personas en la fiesta se enfermaron. Uno de esos cinco murió poco después, y su esposa probablemente transmitió el virus a otras 10 personas en su velorio. En total, seis de los 34 casos en el brote no tuvieron contacto directo con los que estaban enfermos, y uno parece haberse infectado después de simplemente saludar al cruzarse.

“Eso no es contacto cercano, y tampoco es contacto prolongado”, dijo Joseph G. Allen, director del programa de Edificios Saludables en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Los estudios hasta ahora sugieren que la enfermedad es más contagiosa cuando las personas portan mucho virus, quizás justo cuando comienzan a sentirse enfermas. Pero también hubo muy pocos brotes lo suficientemente grandes como para estar seguros de eso.

“Tenemos tan pocos datos que es realmente difícil decir algo concreto o definitivo”, dijo Kartik Chandran, virólogo del Colegio de Medicina Albert Einstein.

Aun así, el hecho de que haya habido muy pocos casos debería, por sí mismo, tranquilizar a la gente de que el virus no es muy contagioso, dijeron él y otros expertos. Después de semanas de estar recluidos juntos en el barco, solo 11 de los aproximadamente 150 pasajeros se infectaron, señaló Tedros. “Podés ver cómo el virus en realidad no es tan eficiente como el Covid”, dijo.

Una persona en el brote de la Argentina se enfermó después de compartir una habitación de hospital con un paciente de hantavirus, pero, nuevamente, no tuvo contacto físico.

El hantavirus generalmente infecta a las personas cuando inhalan partículas de virus aerosolizadas de excrementos de roedores. Ese hecho, creen algunos expertos, deja abierta la posibilidad de que la transmisión de persona a persona también pueda ocurrir a través del aire.

“No entiendo por qué somos tan reacios a reconocer la vía de inhalación cuando hablamos de transmisión de persona a persona”, dijo Linsey Marr, experta en transporte aéreo de virus en Virginia Tech.

“La transmisión aérea es ciertamente la explicación más simple en esos casos”, dijo sobre los argentinos que no tuvieron contacto directo con los pacientes.

Tedros dijo que la OMS no se había referido a los hallazgos sobre la propagación en la fiesta de cumpleaños porque no fueron replicados por otros estudios y porque el contacto cercano es la forma más común en que el virus se propaga.

Pero Gustavo Palacios, virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai y autor del artículo, no estuvo de acuerdo con esa postura.

“Nuestro artículo es importante porque ayuda a definir el límite exterior de lo que el virus Andes puede hacer en condiciones de transmisión favorables”, dijo. “La mayoría de los eventos no se verán así, pero la guía de salud pública todavía tiene que tener en cuenta esa posibilidad”.

En Estados Unidos, los CDC no emitieron ninguna guía o declaración sobre el brote de hantavirus hasta el viernes por la noche y no realizaron una conferencia de prensa hasta el sábado, casi un mes después de que muriera el primer pasajero. Todavía describen la transmisión como algo que requiere contacto cercano o íntimo.

Los CDC parecen haber designado una medida arbitraria de cercanía, reconociendo el umbral como “no absoluto”. Citaron como referencia estar a una distancia de menos de seis pies (1,8 metros) durante más de 15 minutos, tomado del manual del Covid-19, como una indicación de riesgo.

En público, algunos funcionarios de salud de Estados Unidos mostraron un manejo impreciso de los hechos del brote actual. Al hablar sobre las dos primeras personas que murieron por el virus en la entrevista en Fox News, Bhattacharya dijo incorrectamente que la pareja tenía 80 años (tenían 70 y 69) y agregó: “Las personas que estaban muy cerca de ellos, los compañeros de cuarto, un médico que los estaba cuidando, ellos son los que se volvieron sintomáticos”.

Se equivocó en los detalles. Los científicos de los CDC no estaban en el barco para investigar el brote, pero los funcionarios de la OMS que dirigieron la investigación todavía están resolviendo cómo se infectaron otros pasajeros.

La tercera persona que murió, una mujer alemana de 80 años, no era compañera de cuarto de los dos primeros ni estaba en la misma cubierta. Pero puede haber compartido comidas o estado en otros espacios con ellos, dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la OMS.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a los CDC, dijo que las agencias federales han “estado totalmente comprometidas desde el principio”.

No respondió a las preguntas sobre la base científica para la guía de los seis pies o sobre los errores de Bhattacharya.

“Los intentos de cuestionar esta respuesta pasan por alto el trabajo continuo que se está realizando para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

La OMS no incluye la distancia de seis pies en su guía y su descripción del brote reconoce la escasez de datos, incluso sobre la transmisión.

“Estamos aprendiendo, y continuaremos aprendiendo, creo, por bastante tiempo”, dijo Van Kerkhove. “El libro no está escrito”.