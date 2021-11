Tragedia en San Juan: no encuentran a la jauría de perros que mató a la joven

Con la conmoción todavía a flor de piel, luego de que una jauría de perros matara a la joven Florencia Ledesma, el intendente de la ciudad sanjuanina de Albardón indicó que aún no pudieron dar con los canes que terminaron con la vida de la joven de 23 años.

El jefe comunal Jorge Palmero dijo, en medio de la investigación, a Cadena 3: “No se los encuentra y no se puede identificar si fueron perros domésticos o cimarrones que se reproducen incontroladamente y andan por el fondo de las propiedades buscando cómo alimentarse”.

“Acá es una zona semirrural, es un caso extraño y no es frecuente que ocurra. Esto en particular y por la forma en que se ha producido es muy llamativo”, agregó el intendente. Palmero señaló que no hay “informes de ataques anteriores y que hay que ver cómo se generó la situación” y dijo que desde la comuna se hacen campañas de esterilización gratuita.

“Es común tener dos, tres perros en zonas rurales y con un cuidado laxo y con la situación que hay ahora también, los perros andan libres y se multiplican sin control”, agregó.

La víctima fue atacada cuando salió a correr. Después se supo que mientras intentaba zafarse de las mordidas alcanzó a comunicarse con el hermano para pedirle ayuda. Ledesma, que es policía, apenas recibió el llamado salió a buscarla. Cuando llegó, la escena era terrible. La joven, inconsciente sobre el piso, era todavía atacada por los perros.