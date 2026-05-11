La Anmat prohibió la venta de siete productos de limpieza importados sin registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, distribución, publicidad y uso en todo el territorio nacional de siete productos de limpieza y desinfección importados que se ofrecían en plataformas de venta online por no contar con registro sanitario. La medida surge de la Disposición 2638/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición figuran sprays limpiadores y desinfectantes para máquinas de afeitar identificados con las marcas JBL Professional, BaByliss Pro, Wahl y Saloon Plus. También quedaron incluidos tres productos de la marca Weiman destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas.

A través del marco normativo, se especifica que los productos prohibidos son: “JBL Professional. blade spray. 5en1 Cools Cleans Lubricates Anti-Rust Sanitizes”; “BaByliss Pro. All in One. Clipper Spray”; “Wahl Blade Ice”; “Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1”; “Glass Cook Top. Cleaner & Polish” de Weiman; “Cook Top. Cream” de Weiman; y “Cook Top Cleaning Kit” de la misma marca.

Los envases de los productos prohibidos no incluían datos del establecimiento elaborador ni registros ante la autoridad sanitaria correspondiente Andrea Rankovic - Freepik

La decisión del organismo sanitario se adoptó luego de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. De acuerdo con el texto oficial, la investigación comenzó tras una consulta vinculada con la legitimidad de distintos productos extranjeros que se promocionaban y comercializaban a través de plataformas digitales.

Según detalló la Anmat, durante las inspecciones se verificó que los envases no incluían datos del establecimiento elaborador ni registros ante la autoridad sanitaria correspondiente. Además, el organismo indicó que los rótulos estaban redactados en inglés y que no se identificaban datos de empresas importadoras, elaboradoras o fraccionadoras habilitadas por el organismo nacional.

La investigación comenzó tras una consulta vinculada con la legitimidad de distintos productos extranjeros que se promocionaban y comercializaban a través de plataformas digitales Unsplash

La Anmat explicó que este tipo de productos, de limpieza y desinfección, pueden corresponder a productos domisanitarios clasificados como de Riesgo 1 o Riesgo 2, categorías que requieren controles y autorizaciones específicas para poder ser comercializados legalmente en el país.

El organismo sostuvo que la prohibición se dispuso para “proteger a eventuales adquirentes y usuarios” de productos respecto de los cuales se desconocen las condiciones de fabricación y la empresa responsable de su importación. También señaló que, como consecuencia de los incumplimientos mencionados, no resulta posible garantizar aspectos vinculados con la eficacia, la seguridad o la composición de esos artículos.

El organismo sostuvo que la prohibición se dispuso para “proteger a eventuales adquirentes y usuarios” de productos respecto de los cuales se desconocen las condiciones de fabricación y la empresa responsable de su importación LA NACION

En la disposición se recordó además que tanto los establecimientos que producen o importan este tipo de productos como los propios artículos deben contar con habilitaciones y registros sanitarios para poder venderse en el mercado argentino.