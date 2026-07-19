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Transporte, recolección de residuos y supermercados: cómo funcionarán los servicios durante la final del Mundial

Algunos servicios ya confirmaron modificaciones, mientras que otros esperan definiciones oficiales de cara al partido; qué se sabe

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Cómo será el funcionamiento de los servicios durante la final del Mundial 2026
Cómo será el funcionamiento de los servicios durante la final del Mundial 2026Soledad Aznarez

La final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio a las 16, traerá cambios en el funcionamiento de distintos servicios. Supermercados, comercios y el transporte confirmaron horarios especiales para la jornada. A continuación, el detalle de qué se sabe hasta el momento.

Cómo será el horario de los supermercados

Algunos supermercados ya comenzaron a informar modificaciones en sus horarios de atención con motivo de la final del Mundial 2026. Por su parte, Carrefour confirmó que el sábado 18 de julio extenderá el horario de sus sucursales hasta las 23, mientras que el domingo 19 atenderá de 7 a 15.

Final del Mundial 2026: cómo será el horario de los supermercados (Captura: Instagram @carrefourargentina)
Final del Mundial 2026: cómo será el horario de los supermercados (Captura: Instagram @carrefourargentina)

Qué pasará con el transporte

Hasta el momento no hubo un anuncio oficial sobre el funcionamiento del transporte durante la final del Mundial 2026. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de cada servicio, línea o empresa para conocer posibles modificaciones en los horarios o la prestación.

Sin embargo, se espera que se implemente un esquema similar al aplicado durante la semifinal entre la Argentina e Inglaterra, disputada el pasado miércoles, cuando el servicio permaneció suspendido desde las 15 hasta la finalización de los festejos. En caso de confirmarse, la medida volvería a regir durante la definición del torneo.

Recolección de residuos durante la final del Mundial 2026

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el domingo 19 de julio no habría servicio de recolección de residuos. Por ese motivo, se recomienda no sacar la basura a la vía pública hasta que el servicio se restablezca. Cabe destacar que el horario para sacar la basura es de 19 a 21.

Dado que algunos servicios todavía no confirmaron cómo será su funcionamiento durante la jornada, se recomienda consultar los canales oficiales de cada organismo, empresa o comercio antes de realizar traslados o planificar actividades este domingo.

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