Tras 10 años de espera, el exzoo de Mendoza se convirtió en ecoparque, pero aún quedan más de 900 animales en cautiverio

MENDOZA.— Después de 10 años de demoras, críticas y reconfiguraciones, el exzoológico provincial volvió a abrir sus puertas, aunque lo hizo bajo un nuevo paradigma. El flamante Ecoparque Mendoza, que ya puede visitarse, deja atrás la exhibición como principal atractivo y pone el foco en el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

Sin embargo, por diversos motivos y dificultades de traslado y reinserción, de los casi 3000 animales que solía tener el zoo, 952 aún permanecen en el predio, ubicado en el Cerro de la Gloria, dentro del histórico Parque General San Martín.

El nuevo Ecoparque Mendoza

De estos animales, según información oficial a la que accedió LA NACION, más de 200 son exóticos, unos 600 son de corral y más de 100 son autóctonos.

“Los animales están en condiciones dignas, no las que nos gustaría, que sería en libertad, pero también tenemos que ser conscientes de que muchos no pueden volver a estar en libertad por causas que nosotros mismos, la acción antrópica, les hemos causado”, indicó Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza. Este es el caso, por ejemplo, de las cebras y los camellos. “No pueden volver a sus lugares originales ni estar en nuestra provincia en condiciones de libertad”, explicó la funcionaria.

Postal del exzoo en 2020; tras la renovación, 20 osos pardos fueron trasladados a santuarios LA NACION

Desde el exzoo mendocino indicaron a este diario que durante los últimos diez años, 2011 animales fueron trasladados. De estos, 1454 fueron derivados en el marco del programa de adopción responsable, 488 fueron trasladados a santuarios y 69 fueron reinsertados en diferentes hábitats.

Técnicamente, los 952 animales que todavía residen en el ecoparque continúan en cautiverio o semicautiverio. La principal explicación que dan las autoridades es que muchas pertenecen a especies exóticas o exóticas invasoras, como cebras, camellos, antílopes y diferentes tipos de monos. Debido a esta condición, no pueden regresar a la naturaleza en Mendoza ni en el resto del país, y, a la vez, no existen suficientes centros especializados a nivel global que tengan la capacidad de acogerlos.

Uno de los sectores educativos del nuevo Ecoparque Mendoza

Lo que sí queda en claro, más allá de la importante población que persiste en el sitio, es el cambio de paradigma: los animales ya no se encuentran bajo el modelo de exhibición tradicional. Ahora se prioriza el bienestar de la especie, por lo que el animal puede optar por ocultarse si no desea ser visto.

Sin embargo, físicamente siguen viviendo dentro de recintos del parque mientras se efectúan tareas de control poblacional, como vasectomías y derivaciones paulatinas, a medida que se producen vacantes. Uno de los cambios más notorios es la separación entre el circuito habilitado para el público y los sectores donde se encuentran los animales, en recintos con barreras y vegetación para reducir el impacto de las visitas.

Un zorro circula libre por el nuevo Ecoparque Mendoza

“Tenemos que tener en cuenta que la ley que creó el Ecoparque establece que los animales ya no están en exposición. Esa era la finalidad del antiguo zoológico, donde los animales se reproducían en condiciones de hacinamiento y se intercambiaban con otros zoológicos o circos. Eso se terminó. Hoy los animales están resguardados y protegidos, y las visitas buscan generar conciencia sobre este cambio de paradigma”, recalcó Latorre.

Un plan que no fue

En cuanto al plan inicial, desde el Gobierno provincial recordaron a este diario que, desde el área de Infraestructura, se tuvo que instrumentar una importante reestructuración. “Está claro que no es el mismo plan inicial, ya que fue sufriendo una reconfiguración por fondos”, aclararon.

Fueron años de proyectos ambiciosos y promesas, pero sin avances de peso. La realidad es que, desde que ingresó el proyecto de ley de Ecoparque a la legislatura provincial en agosto de 2014, el cual fue aprobado en 2016, y se delinearon las obras, los avances fueron pocos.

Actualmente, el recorrido se centra en la educación ambiental y la protección de la biodiversidad

Para noviembre de 2024, el masterplan se encontraba en una ejecución del orden del 35%. El proyecto finalmente fue modificado.

Latorre y el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, fueron los encargados de anunciar en los últimos días el acceso al predio para todo tipo de visitantes, que encontraron espacios renovados, construcciones patrimoniales y sectores reforestados, en un circuito de 600 metros lineales.

“La propuesta permite conocer la transformación del antiguo zoológico en un centro de conservación y el trabajo de recuperación de fauna silvestre”, indicaron los funcionarios.

Así, desde esta semana, los mendocinos y turistas pueden acceder a estos recorridos gratuitos con reserva previa a través de la aplicación Mendoza por Mí, aunque los turnos para noviembre ya se encuentran agotados.

Durante la visita, que tiene una duración de dos horas, los participantes pueden conocer las nuevas construcciones sostenibles con techos forestados, los espacios recuperados del antiguo zoológico, los trabajos de forestación y las nuevas funciones de los sectores anteriormente destinados a la exhibición de animales.

También reciben información sobre las tareas de conservación, rescate y rehabilitación de fauna silvestre que realizan los profesionales de Biodiversidad y Ecoparque, en un recorrido centrado en la educación ambiental y la protección de la biodiversidad. El circuito cuenta con bebederos, espacios de descanso, cartelería informativa y códigos QR que permiten acceder a explicaciones en audio y contenidos sobre la historia del ex Zoo y Ecoparque, sus espacios y las tareas de conservación que se desarrollan en el predio.

“Se trata de conocer desde adentro la transformación de lo que fue un zoológico y hoy es un Ecoparque, con una dinámica, un concepto y una filosofía completamente diferentes. Por eso es importante realizar el recorrido con un guía que explique qué trabajos se hicieron, cuáles se siguen realizando y qué significa este cambio de paradigma”, recalcó Latorre.

Por su parte, Haudet explicó que durante 2026 el Ecoparque recibió más de 700 animales, principalmente provenientes del tráfico ilegal, decomisos y situaciones de cautiverio o maltrato, ya que el predio también funciona como Centro de Recepción, Rehabilitación, Derivación y Manejo Animal, con intervención, por ejemplo, en operativos de rescate de fauna silvestre.

Los ejemplares son atendidos por veterinarios y equipos especializados, que evalúan su estado de salud y las posibilidades de rehabilitación para su posterior liberación en sus hábitats naturales. Muchos de estos animales llegan en condiciones críticas y requieren atención inmediata.

“Nuestra prioridad es siempre brindarles atención veterinaria y evaluar las posibilidades de recuperación, con el objetivo de que puedan volver a su hábitat natural”, sostuvo.

Durante los recorridos es posible observar algunas especies autóctonas, como las maras y zorros, además de otros animales que se desplazan libremente por determinados sectores. La observación se realiza de manera no invasiva, respetando las condiciones de bienestar de los ejemplares, indicaron desde Ambiente.

El trayecto permite conocer, además, los trabajos de recuperación de antiguos recintos y edificios patrimoniales. Entre las intervenciones se encuentra el jirafario, que está siendo acondicionado para desarrollar actividades educativas y encuentros, mientras que el antiguo focario será transformado en un anfiteatro destinado a propuestas culturales y recreativas.

El Gobierno provincial también llamó a licitación para la refuncionalización de la Unidad de Servicio Puerta Norte, ubicada en el antiguo acceso al zoológico, sobre avenida del Libertador, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria.

El proyecto contempla la restauración de edificios diseñados en 1941 por el arquitecto y paisajista Daniel Ramos Correa, la incorporación de servicios gastronómicos y culturales y la recuperación de sanitarios públicos.