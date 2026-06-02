Loros, tortugas y el cráneo de un antílope: Gendarmería Nacional desbarató una banda que traficaba fauna silvestre

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) desbarató a una organización que se encargaba de la captura, distribución y comercialización ilegal de fauna silvestre, a través de las redes sociales.

El modus operandi incluía distribución por encomienda hacia diferentes provincias del país. La investigación, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, incluyó un rastreo y seguimiento de los integrantes de esta banda durante un año y 10 meses.

Uno de los detenidos en el operativo encabezado por la Gendarmería

Luego de recolectar los datos suficientes para accionar, la Gendarmería Nacional Argentina realizó ocho allanamientos en las últimas horas en Buenos Aires y Santa Fe deteniendo a dos hombres encargados del acopio ilegal de fauna silvestre.

La investigación contó con la colaboración de efectivos del Escuadrón llamado “Buenos Aires” que, luego de recibir varias denuncias vinculadas a esta actividad en infracción a la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”, encabezó una comitiva especial que incluyó ciberpatrullaje, rastreo de teléfonos y seguimiento de publicaciones por redes sociales, que concluyó con la identificación de los detenidos.

Los resultados fueron más que elocuentes: se rescataron 88 aves de distintas especies (loros, cardenales, jilgueros), 20 tipos de peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas. Además, se hallaron ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope.

Se rescataron 88 aves durante el operativo

Según detalló la Gendarmería, los implicados ofrecían las aves silvestres, reptiles y mamíferos y coordinaba su entrega en distintos puntos del conurbano bonaerense como Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Asimismo, en el operativo se secuestraron dos kilos de marihuana, un rifle calibre 22, cuatro de aire comprimido, 41 balines y nueve tramperas de madera de diferentes tamaños.

Tres tortugas fueron incautadas durante el operativo

En un operativo exitoso que contó con intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, los animales quedaron bajo resguardo de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambientes de la Nación y serán trasladados a un bioparque para ser evaluados y rehabilitados por profesionales idóneos. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, debió interceder la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial para poder darle un destino viable a la fauna rescatada.