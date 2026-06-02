Loros, tortugas y el cráneo de un antílope: Gendarmería Nacional desbarató una banda que traficaba fauna silvestre
La investigación duró un año y 10 meses; el modus operandi incluía la comercialización por redes sociales; hay dos detenidos
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Gendarmería Nacional Argentina (GNA) desbarató a una organización que se encargaba de la captura, distribución y comercialización ilegal de fauna silvestre, a través de las redes sociales.
El modus operandi incluía distribución por encomienda hacia diferentes provincias del país. La investigación, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, incluyó un rastreo y seguimiento de los integrantes de esta banda durante un año y 10 meses.
Luego de recolectar los datos suficientes para accionar, la Gendarmería Nacional Argentina realizó ocho allanamientos en las últimas horas en Buenos Aires y Santa Fe deteniendo a dos hombres encargados del acopio ilegal de fauna silvestre.
La investigación contó con la colaboración de efectivos del Escuadrón llamado “Buenos Aires” que, luego de recibir varias denuncias vinculadas a esta actividad en infracción a la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”, encabezó una comitiva especial que incluyó ciberpatrullaje, rastreo de teléfonos y seguimiento de publicaciones por redes sociales, que concluyó con la identificación de los detenidos.
Los resultados fueron más que elocuentes: se rescataron 88 aves de distintas especies (loros, cardenales, jilgueros), 20 tipos de peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas. Además, se hallaron ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope.
Según detalló la Gendarmería, los implicados ofrecían las aves silvestres, reptiles y mamíferos y coordinaba su entrega en distintos puntos del conurbano bonaerense como Lomas de Zamora y Almirante Brown.
Asimismo, en el operativo se secuestraron dos kilos de marihuana, un rifle calibre 22, cuatro de aire comprimido, 41 balines y nueve tramperas de madera de diferentes tamaños.
En un operativo exitoso que contó con intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, los animales quedaron bajo resguardo de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambientes de la Nación y serán trasladados a un bioparque para ser evaluados y rehabilitados por profesionales idóneos. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, debió interceder la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial para poder darle un destino viable a la fauna rescatada.
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