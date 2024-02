escuchar

La Asociación de Médicos Municipales de la ciudad de Buenos Aires informó que contempla la posibilidad de demandar a las personas que el domingo pasado filmaron una discusión con un médico de la guardia del Hospital General de Agudos Dr. Argerich mientras esperaban a ser atendidas. “Captar imágenes de personas sin su consentimiento está sancionado por el Código Civil y Comercial de la Nación”, dijo hoy el abogado que asesora a la asociación médica, Vadim Mischanchuk, en diálogo con LA NACION, haciendo referencia al artículo 53 de dicho cuerpo legal, relativo al Derecho a la Imagen.

Fuentes de Médicos Municipales afirman desconocer si ya han habido demandas similares exitosas, pero insisten en que su prioridad es que no se sigan perpetrando “escraches” a médicos durante su trabajo, ni tampoco situaciones de violencia como las que observan en el video, donde se ve como una mujer le grita al cirujano filmado “vamos a quemar todo”, luego de esperar horas para ser atendida.

“Situaciones así se repiten habitualmente”, afirma el psiquiatra Edgardo Knopoff, vocero de la asociación médica. “No hay motivo para que un médico tenga ese grado de exposición sin buscarla. Lo que vemos es una situación de violencia: un médico atendiendo a un montón de pacientes siendo violentado y filmado sin su consentimiento”, agrega.

Es en parte debido a situaciones como las que se observan en el video que, según Knopoff, cada vez menos médicos quieren trabajar en las guardias de los hospitales públicos de la Ciudad. “Se están yendo médicos de las guardias. Están habiendo concursos donde no se presentan médicos. Si la propuesta de trabajo es tener que ir a atender a un montón de pacientes al mismo tiempo, mientras otra gente en la sala de espera te grita, te golpea la puerta, te filma y te pasan por todos lados, y además te pagan mal, tenés pocos insumos, falta de medicamentos, la verdad es que es lo menos tentador del planeta. Solo quienes tengan una vocación a prueba de balas van a seguir trabajando en las guardias de los lugares más vulnerables. Eso es lo que estamos tratando de contarle al Jefe de Gobierno”, suma el médico.

Un portazo en medio del colapso

El video, que se volvió viral a principios de esta semana, impulsó declaraciones del Jefe de Gobierno Jorge Macri al respecto de la crisis sanitaria de la ciudad y llevó a que el ministro de Salud porteño, Hernán Quirós, llamara personalmente al médico filmado, que pidió resguardar su identidad. El video viral expone una realidad que desde hace años es discutida a nivel político: la gran cantidad de pacientes de la provincia de Buenos Aires que viajan a los hospitales de la Ciudad para ser atendidos.

“No tengo lugar –exclama con desesperación el profesional de la salud filmado–. Lo que ustedes no ven es que por atrás vienen las ambulancias. Entraron cinco personas para intubar, dos chicas a las que atropelló un colectivo, todas fracturadas. Estamos corriendo hace tres horas”. Luego de preguntarle a quienes esperaban de dónde venían, agregó: “Tengo una capacidad de recursos para gente de la Capital Federal, especialmente del barrio de La Boca. Estoy sobrepasado de trabajo. Todo el mundo viene para acá. Yo atiendo a toda la gente que puedo atender, pero estoy sobrepasado”.

El Hospital Argerich, en el barrio porteño de La Boca Alejandro Di Ciocchis - LA NACION

Lo que no se ve en el video es cómo se inició la confrontación entre el médico y las mujeres que esperaban en la sala de espera de la guardia. Según Knopoff, todo empezó con un portazo: “En ese momento había una paciente intubada, dos o tres pacientes de un choque de víctimas múltiples, un familiar de uno de los que había chocado que estaba en pleno ataque de pánico, y el médico escuchó que alguien estaba golpeando la puerta de la sala de espera. Abrió la puerta asustado, a ver si había alguna urgencia ahí, alguien, por ejemplo, que se hubiese infartado. Pero se encontró con gente cansada de esperar, que le había golpeado la puerta porque estaban impacientes”.

El psiquiatra del Hospital Piñero destaca que, en los últimos meses, debido a los aumentos de casos de coronavirus y dengue, y sumado al hecho de que muchas personas abandonaron por la crisis las obras sociales y prepagas, cada vez son más las personas que acuden a las guardias de los hospitales públicos. Asegura que en estos centros médicos se están viendo situaciones preocupantes que no solo afectan la integridad del trabajo de los profesionales de la salud, sino que vulneran la calidad de la atención que reciben los pacientes.

“Nos preocupa la gente mal atendida. Si alguien viaja tres horas para hacerse ver una urgencia no es porque le gusta hacer turismo, es porque necesita que alguien la atienda y no encuentra quien la atienda. Nos preocupa las condiciones de trabajo de nuestros médicos, que hacen que cada vez menos médicos quieran cubrir los cargos más difíciles. Nos preocupa que a la gente no se le de respuestas, y que eso haga que vaya empeorando la situación de su enfermedad. Nos preocupa también la falta de medicación y de insumos que empezamos a registrar en nuestros hospitales. También la violencia creciente”, enfatiza.