Fervor por Colapinto: una marea de fanáticos y familias revoluciona Palermo

Familias y grupos de amigos. Con heladeritas, con mates, con reposeras. Carlos Soria vino con su familia desde La Plata. Su nieta es fanática de Franco Colapinto. Con cuatro reposeras de las que colgaron la bandera argentina, se sentaron a disfrutar el show de este domingo desde las pantallas en el entorno de Planetario. “Trajimos de todo: mates, facturas, sanguchitos. Va a ser largo”, cuenta a LA NACION desde su ubicación en los bosques de Palermo a la espera del Road Show del piloto argentino.

Su nieta, mientras tanto, se saca fotos con las pantallas. “Sabíamos que desde allá no íbamos a ver nada, así que nos vinimos para acá. Lo vemos siempre”, agrega. La zona del emblemático Planetario todavía está tranquila. Hay instalados pantallas, baños químicos y foodtrucks.

Una multitud llegó a Palermo desde temprano Manuel Cortina - LA NACION

A las 9 de la mañana, una de las entradas gratuitas resultó desbordada y se produjeron corridas y apretujones. Pero la situación se normalizó rápidamente y el público continúa acercándose al perímetro de la exhibición.

Los balcones de los edificios del entorno sobre Avenida del Libertador se convirtieron también en plateas preferenciales. En los pisos más altos, la gente se da cita para disfrutar de la exhibición, con inicio previsto a las 12.45.

“Me encanta Colapinto, me encanta que esté en Fórmula 1 y haya venido”, dice una vecina que llegó con lentes de sol y abrigada, a tono con el mediodía fresco, aunque soleado. Un grupo de amigos jóvenes viajó desde Villa Lugano y también palpitan el evento.

Colapinto tuvo su primer contacto con la gente y arrojó gorritas Fabián Marelli - LA NACION

Pasadas las 11, Colapinto tuvo un primer encuentro con la multitud. “Volver a la Argentina siempre es un placer”, afirmó el piloto, que arrojó gorritas amarillas y se permitió hacer bromas con la gente.

“Sé lo que le costó llegar acá. Era un sueño más de él poder girar en nuestro país, poder girar en un Fórmula 1 en nuestro país y poder devolverle a la gente que lo sigue y que lo quiere tanto un poquito de todo el apoyo que ellos le dan”, dijo, entre lágrimas de emoción, Aníbal Colapinto, padre del piloto.

En diálogo con la señal de TN, añadió: “Hay muy pocos que saben la historia real y lo que le costó. Que le abra la puerta a unos cuantos chicos que hoy pegaron el saltito a Europa y están probando suerte allá es algo que no pasaba hace años con los argentinos y que hoy parte de eso se deba a Franco es de las cosas que más orgullo me dan".

Sobre qué es lo que genera tanto fanatismo por el pilarense, consideró que se debe a su forma de ser: “Es sincero, es espontáneo, dice lo que siente. Puede tener otras contras, pero la humildad que tiene en este deporte no existe“.

El merchandising del Road Show también dice presente Manuel Cortina - LA NACION

El piloto argentino dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las Avenidas del Libertador y Sarmiento. Los organizadores esperan una asistencia cercana a las 500.000 personas.

El merchandising del Road Show también dice presente. Los afiches y banderas van de los 5000 a los 10.000 pesos; los buzos, entre 90.000 y 135.000 pesos; las camperas, 205.000 pesos; chombas, 85.000 pesos; gorras, entre 50.000 y 120.000 pesos; stickers, 5000 pesos; libretas, 20.000 pesos; ecovasos, 35.000 pesos; cintas colgantes, 10.000 pesos.

El operativo de seguridad comenzó el miércoles, cuando se implementó el cierre total de la avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. Asimismo, este sábado se sumó el cierre total de la Avenida del Libertador entre Bullrich y Casares, además de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia.

También se bloqueó el tránsito en calles transversales consideradas “críticas” como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche en el tramo comprendido entre Juan Francisco Seguí y Libertador.

El piloto argentino dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las Avenidas del Libertador y Sarmiento Fabián Mare - LA NACION

A partir de la mañana de este domingo, el perímetro se endureció. Desde las 7, la restricción total afecta a un radio que incluye tramos de las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, además de calles como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría.

En el polígono afectado está permitido el ingreso de los frentistas a sus cocheras presentando su DNI o factura que acredite el domicilio.

La organización dispuso la instalación de pantallas gigantes en ubicaciones estratégicas como el Planetario y el Monumento a los Españoles para mejorar la visibilidad. Para quienes no pudieron acceder a las entradas, que se agotaron minutos después de su puesta a disposición, la transmisión en vivo estará disponible a través de la señal de ESPN, además de las plataformas Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.