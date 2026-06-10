Tras matar a un coipo, los jóvenes huyeron de Bahía Blanca y evalúan declararlos personas no gratas

Un video de extrema crueldad se viralizó el sábado por la mañana y expuso un caso de maltrato animal contra un coipo en Bahía Blanca. Durante la madrugada del viernes, dos jóvenes de la localidad de Huanguelén publicaron una grabación en la que mostraban cómo acorralaron y mataron a patadas al animal que habían encontrado la noche anterior en esa ciudad bonaerense. En las imágenes se observa además que ambos se reían y hacían bromas mientras agredían al roedor hasta provocarle la muerte.

“Alta comida son. Alta nutria, compa. Vamos a matarla que la hacemos escabeche”, decían en el video. Golpe tras golpe, el animal se retorcía sobre el suelo, pero no lograba escapar. En paralelo, se escuchaba la voz de una mujer que, sin éxito, les pedía que se detuvieran.

La indignación se viralizó en redes sociales al punto de que el presidente Javier Milei retuiteó la noticia. Numerosos usuarios comenzaron a difundir los nombres y fotografías de los acusados, incluso su localidad de origen. Circularon carteles virtuales de “se busca” con sus datos personales, lo que intensificó la presión social.

Pero no fue un caso que se quedó en el plano digital. En la vida pública de aquella ciudad empezó a haber una búsqueda activa de los dos perpetradores, quienes tuvieron que huir a Huanguelén por temor a agresiones.

El maltrato animal es un delito. Todo aquel que ataque a un animal además de recibir sanción penal debe quedar registrado y expuesto públicamente.

En este caso además deben imponerse sanciones más severas por el ataque contra un animal que es parte de nuestra fauna autóctona y… pic.twitter.com/pOxDZHv5tv — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 9, 2026

No solo quedó en evidencia el hecho, sino también la identidad de los agresores. Ellos mismos se filmaron y subieron el material a sus perfiles. Los protagonistas fueron identificados como Bautista B. e Imanol S., dos universitarios de 18 años que viven y estudian en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El lunes por la mañana, el Municipio de Bahía Blanca se presentó como parte denunciante en una causa penal contra ellos que ya llevaba la Fiscalía del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La investigación está en manos del fiscal Santiago Garrido, secretario general de aquel Ministerio Público Fiscal y director del equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad contra los animales. En diálogo con LA NACION, Garrido explicó que ayer hubo cuatro allanamientos en las casas de los imputados tanto en Bahía Blanca como en Huanguelen. “Allí logramos secuestrar los celulares para poder peritarlos y obtener el video completo. Falta la parte final del animal donde él fallece”, explicó y agregó que si bien hay evidencia suficiente, con esta medida buscan todos los detalles posibles.

En la investigación, descubrieron que después de matarlo, los dos jóvenes caminaron cargando el cadáver del coipo durante tres cuadras. Después lo dejaron en un cantero y entraron a un bar en el que estuvieron un tiempo largo. Al salir, volvieron a llevarse aquel cuerpo y lo depositaron en otro cantero afuera de la casa de uno de los imputados. La policía ecológica de la ciudad fue en búsqueda del cuerpo para hacer una necropsia; sin embargo, el cuerpo no estaba. Antes de que pudieran llegar, una persona se lo había llevado.

Mariana Sierra, directora del área de Salud Animal y Zoonosis local, explicó que la administración tomó conocimiento del caso a través del video viral difundido por la organización proteccionista Alianza Animal. “Automáticamente nos comunicamos con ellas para ver si habían radicado la denuncia formal y si contaban con todos los elementos. Nos pusimos a disposición y tratamos de colaborar en la búsqueda del cuerpo del coipo para una eventual necropsia, algo que no fue posible. Al mismo tiempo, nos presentamos como particular damnificado en la causa porque queremos formar parte activa de este caso”, señaló Sierra a medios locales.

Mañana el Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca sesionará sobre la declaración de ambos jóvenes como persona no grata. Según pudo confirmar este medio, la UTN también suspendió e inició un juicio académico en contra de uno de los imputados, mientras la UNS está tratando el tema.

Desde la fiscalía explicaron que buscan hacer un cambio en la calificación original, que era maltrato animal. “Al tratarse de un animal silvestre protegido, no puede ser cazado fuera de los lugares habilitados por el gobierno provincial. Esto anula la posibilidad de acceder a un juicio a prueba, que en este caso, en el que la pena por maltrato es baja [de 15 días a un año], de estos jóvenes que no tienen antecedentes podían pedirla. Es casi una certeza que vamos a ir a juicio”, describió Garrido.

El coipo es herbívoro y se alimenta principalmente de tallos y hojas de plantas acuáticas Xavier Martín

El coipo (Myocastor coypus) es un roedor semiacuático parecido a la nutria que habita en América del Sur, donde cumple un rol importante en los ecosistemas acuáticos. Es muy común encontrarlo entre humedales en la Argentina, aunque muchas veces llega a las ciudades. Es herbívoro, se alimenta principalmente de tallos y hojas de plantas acuáticas. De acuerdo con Sierra, este roedor no representa un riesgo directo para las personas. Agregó que este es uno de múltiples casos de maltrato en la Bahía Blanca.

EL MUNICIPIO SE PRESENTÓ EN LA CAUSA DE MALTRATO ANIMAL CONTRA UN COIPO: "SON ANIMALES TOTALMENTE INDEFENSOS"



La directora del área de Salud Animal y Zoonosis, Mariana Sierra, explicó que se enteraron de la situación a raíz de las publicaciones de @alianzanimal e inmediatamente… pic.twitter.com/kqtJkp1Dhb — apepe (@apepe_bahia) June 8, 2026

“Nos llaman frecuentemente cuando alguien avista alguno de estos bichitos. Nosotros vamos y lo reubicamos. No representan ningún tipo de riesgo”, añadió Sierra. Según fuentes municipales, ambos jóvenes habrían abandonado la ciudad. Organizaciones proteccionistas remarcaron que este episodio refleja la necesidad de reforzar campañas de concientización sobre el respeto a la fauna silvestre y de aplicar sanciones ejemplares en casos de crueldad animal.