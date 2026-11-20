Tres perros de raza pitbull atacaron y mataron al caniche de una mujer de 71 años y el dueño de los animales fue demorado por la Policía, en un caso que en las últimas horas se convirtió en un escándalo en la ciudad de Rosario.

“Me lo mataron como asesinos, me lo destrozaron”, declaró la mujer, identificada como Delma, según publicó el diario local La Capital. “Quiero que se los saquen. Me van a tener que pagar hasta la última sangre de mi perrito”, reclamó la damnificada en declaraciones al canal LT8.

El ataque tuvo lugar el jueves último en el centro de Rosario, a la altura de la calle Mitre al 1500, cuando la mujer y su caniche, llamado ‘Jim’, pasaban por la puerta de la casa del vecino propietario de los tres pitbulls, y que en ese momento ingresaba a su domicilio.

Uno de los tres pitbulls que perpretaron el ataque (Foto: Gentileza La Capital)

Cuando el hombre abrió la puerta para entrar a la casa, uno de los pitbulls se lanzó a la calle. “Pone la pierna y sale uno, ese lo agarró directamente”, reconstruyó la mujer sobre el ataque que sufrió su perrito.

Los otros dos canes salieron detrás. “Cuando vi que lo metieron abajo de sus patas, lo solté. Sabía que me iban a atacar a mí también”, dijo la mujer, que debió contemplar cómo los tres pitbulls se lanzaban sobre su mascota. “Me lo sacaron del collar, no lo pude defender”, lamentó.

El dueño del pitbull con su perro a fines de 2025

El dueño de los perros fue demorado por la Policía durante la noche del jueves en la Comisaría 2°, pero horas después el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó su liberación.

El caso

Tras el operativo que se realizó en el lugar del hecho, el agente de la Policía Ecológica Mariano Maida sostuvo que “la tenencia es totalmente irresponsable”.

“¿Qué pasaba si agarraba a una criatura o a una persona? Eso ya totalmente… ya estaríamos hablando de otro plano, de otra tragedia”, advirtió.

Por su parte, la damnificada reveló que el dueño de los pitbulls, identificado como Sergio Capra, le manifestó que no tenía “la culpa” de la muerte del caniche.

“[Me dijo] que él no hizo nada. Que él no iba a pedir disculpas porque él no hizo nada. Y yo necesito que ese señor venga a pedirme disculpas”, ratificó la mujer.

Antecedentes

Capra ya contaba con al menos dos denuncias formuladas en su contra por episodios similares. Uno de ellos había tenido lugar el pasado 24 de agosto.

En la presentación que realizó ante la Justicia por ese caso, el denunciante, identificado como Marcelo Kuriger, apuntó que Capra ya había estado demorado anteriormente.

“Ya tiene denuncias. Ya estuvo demorado. Ya le sacaron los perros. Y ya los tiene de nuevo y se le siguen escapando. ¿Hasta cuándo van a permitir eso? ¿A cuántos perros más tienen que atacar o matar? ¿Tiene que matar a algún menor para que hagan algo y dejen de mirar para otro lado? ¿Son cómplices?“, reclamó en su momento.

Según su relato, los perros lo atacaron a él y su pareja mientras volvían de hacer compras y paseaban junto a su can raza beagle de dos años.

“A mi perro le mordieron las patas, la cola. A mi pareja la pudieron tirar al piso y le mordieron mano, antebrazo, cara y le rompieron la ropa, mientras él cubría al perro nuestro para que no sigan mordiéndolo. Quise separarlos y me mordieron a mí también”, relató Kuriger.

Vecinos reclaman por justicia

Y prosiguió: “Llegaron vecinos por los gritos y cruzó el dueño, quien pudo sacar los perros de encima a mi pareja. No es la primera vez que, en teoría, se escapan. Siempre a la misma hora, según testigos que estuvieron en otros ataques. Espero por favor que alguna vez puedan hacer algo, porque la próxima matan a un pibe tranquilamente”, advirtió.

En las últimas horas, los vecinos se concentraron en las afueras del domicilio del dueño de los pitbulls para reclamar soluciones ante el riesgo que implica la presencia de esos animales en el barrio.