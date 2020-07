Todavía no se conocen casos de que a un estudiante que curse en una universidad privadad no lo hayan dejado rendir por no estar al día con la cuota Crédito: Silvana Colombo

Por el momento no hay denuncias ni reclamos que hayan llegado a los oídos del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sobre algún caso de un estudiante que curse en una universidad privada y que, por no estar al día con el pago de la cuota, no lo hayan dejado rendir un examen o utilizar la plataforma de estudio. Pero la época de finales para el cierre del primer cuatrimestre acaba de comenzar , y Trotta afirma que si llegaran a recibir una denuncia o reclamo al respecto, no dudará en interceder de manera personal.

"No se le puede negar a un alumno rendir un examen porque no pagó la cuota. Lo que nosotros planteamos en el marco de esta pandemia es que una mirada de entendimiento ante una situación de gravedad como la que estamos viviendo. Estamos en permanente diálogo con los representantes de las instituciones de gestión privada de educación obligatoria como de las universidades, y el acuerdo general es que no puede haber ningún tipo de represalia a un alumno porque no puede pagar", explicó Trotta a LA NACION .

Y agregó que conversó sobre el rol de acompañamiento de las instituciones educativas a las familias con el presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vincenzi: "Es una situación extraordinaria. No es la normalidad, y de existir algún obstáculo hay que encontrar la manera de resolverlo, que nunca puede ser la de impedir a un alumno que siga estudiando".

Al igual que sucedió a principios de abril pasado, cuando Trotta se reunió y llegó a un acuerdo con las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada para que congelaran el valor de las cuotas hasta que termine la cuarentena obligatoria, reprogramar los pagos si hiciera falta y no cobrar mora por atraso, en este caso también se trata de medidas que no están contempladas en ningún tipo de resolución oficial, pero que, según Trotta, el Ministerio de Educación de la Nación está dispuesto a interceder de manera activa en el caso de que hubiera algún reclamo.

"Desde el principio del semestre venimos comunicándonos con los estudiantes, y los acompañamos no solo desde lo académico sino en otros aspectos que hacen a las nuevas rutinas y realidades que nos tocan vivir hoy -dice Matías Popovsky, vicerrector de la Universidad de Palermo-. Tratamos de estar cerca de los alumnos para acompañarlos y no llegar a estas situaciones. Hemos registrado muy pocos casos de mora hasta ahora y los fuimos resolviendo teniendo en cuenta cada situación particular, armamos un plan de pago, un diferimiento o un compromiso de pagar posterior, de manera flexible, para darles opciones en la medida en que las necesitan. Queremos que todos nuestros estudiantes continúen su carrera y no dejen sus estudios". Esta casa de estudios se ganó un lugar en el último ranking internacional de la consultora QS Top 50 under 50 , como una de las mejores universidades del mundo con menos de 50 años de trayectoria.

"No vamos a ser pasivos. No lo hemos sido frente a los colegios privados, que tienen jurisdicción provincial y forman parte de la enseñanza obligatoria, y a los que seguimos ayudando desde el estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), donde unas 3600 escuelas adhirieron en abril, otras 4600 en mayo y se está iniciando la inscripción para junio -señaló Trotta-. Nuestra mirada es de entendimiento, y en esa línea vamos por seguir trabajando con todos los actores de la educación".