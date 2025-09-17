¿Tu pareja es feliz con vos? Siete señales para descubrirlo

¿Tu pareja es feliz con vos? Saberlo puede parecer tan fácil como simplemente preguntarle a la pareja qué tan feliz es a tu lado, pero hay señales que pueden ayudarnos a comprobar si realmente es así o solo te dice que sí por compromiso.

La felicidad es subjetiva, puede expresarse de diferentes maneras en cada persona, pero hay señales que son muy claras para evaluar la satisfacción de tu pareja en la relación, así que tomá nota de las principales señales para detectar si tu pareja es feliz contigo o ya no.

Son muchos los aspectos que se deben evaluar para saber qué tan feliz es tu pareja a tu lado, como la comunicación, la confianza, la satisfacción en la intimidad, la estabilidad emocional y el nivel de compromiso.

En ese sentido, hay ciertas actitudes y comportamientos de tu pareja que delatan cuánta felicidad siente al ser tu compañero de vida. Te las mostramos a continuación.

Hay varios aspectos que se deben evaluar para saber qué tan feliz es tu pareja a tu lado Shutterstock

Señales para saber si tu pareja es feliz contigo

Siempre es sincero

Cuando una persona es feliz con su pareja, no teme expresar sus sentimientos y preocupaciones de manera honesta, así que una señal importante a la que tenés que prestar atención es qué tan buena es la comunicación entre ustedes, si es constante, respetuosa y hay interés mutuo indica que hay felicidad en la relación.

Te apoya en todo momento

Otra señal clara de que tu pareja es feliz contigo es que te apoya en todo momento, tanto en tus éxitos como en tus fracasos, así que te animará a seguir con tus metas y sueños sin importar si eso a veces implica estar lejos.

Una pareja feliz apoya a su compañero en todo lo que necesita, especialmente en los momentos difíciles.

Hay satisfacción en la intimidad

Lo que ocurre en la intimidad puede decir mucho del nivel de felicidad en la pareja, así que poné atención porque cuando ambos se sienten satisfechos y pueden expresar sus necesidades y deseos, es señal de que los dos son felices.

Hay contacto físico

Para que la acción ocurra en la intimidad y sea satisfactoria es importante que tengan muestras de cariño constantes, como besos, abrazos y caricias, así como buscar la compañía voluntaria de tu pareja. Esto además indica que hay felicidad en la relación y que podrían estar juntos por mucho tiempo.

No tiene necesidad de controlarte

Una señal de que tu pareja es feliz a tu lado es que no tiene celos excesivos ni busca controlarte, porque está tan segura de lo que tienen, que no siente inseguridad porque cada quien tenga su espacio. Confiá en vos y la felicidad que se refleja cuando no tiene la necesidad de ser posesivo.

Tiene un buen sentido del humor

El sentido del humor es un indicador clave de la felicidad en la relación así que, si tu pareja guarda sus mejores chistes para vos, significa que se divierte y que le encanta compartir su sentido del humor a tu lado. Además, cuando una pareja se divierte junta favorece la conexión emocional y la complicidad, además de la felicidad.

Te da estabilidad emocional

Cuando una pareja es feliz, puede manejar mejor los conflictos y resolver de manera constructiva las diferencias que se dan entre ambos. La felicidad evita que ocurran discusiones destructivas o evasivas, lo que les da estabilidad emocional.

Aunque no se puede ser feliz todo el tiempo, están comprometidos a trabajar juntos para resolver los problemas y salir adelante.

¿Con cuál de estas señales ubicas a tu pareja? Si nada de esto ocurre en tu relación y, al contrario, cada vez te sientes más agobiado, lo mejor será reflexionar sobre si realmente querés estar ahí o es momento de buscar tu felicidad lejos de esa relación.

Claves para lograr la felicidad con tu pareja

De acuerdo con un artículo de Psicología y Mente, las relaciones amorosas pueden producir mucha felicidad solo si aprendemos a gestionarlas y a desarrollar hábitos que cultivan la unión en pareja.

En ese sentido, comparten algunas claves para ser feliz en pareja:

Ser detallista y hacer actividades juntos

Recordar que las relaciones no son felices todo el tiempo, pasan por altibajos y es normal

Pasar tiempo a solas como pareja

Tener un tiempo para vos y para las actividades que te gustan

Siempre ser honesto, la mentira hace que se pierda la confianza

Hablar de tus necesidades y deseos

Respetar la opinión y necesidades de tu pareja y llegar a acuerdos mutuos

Se requiere de trabajo mutuo para cultivar una relación sana donde, a pesar de las diferencias y los momentos difíciles, predomine la felicidad y la satisfacción, así que poné en práctica estos consejos.

Susana Carrasco