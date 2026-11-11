El papa León XIX encabezó la tercera y última misa en el país, frente a la Basílica de Lujan, donde se congregó una multitud para verlo y escuchar su mensaje, horas antes de despedirse de la Argentina.

El ingreso del papa León XIV a Luján

La celebración religiosa fue la última que da en suelo argentino, luego de cuatro días de múltiples y diversas actividades, entre las que se destacaron la misa central en Palermo, el viaje a Córdoba y el encuentro con los jóvenes, como los puntos más convocantes de la agenda papal.

Una multitud esperó al papa León XIV en Luján Soledad Aznarez

Video: así fue la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

Este miércoles 11 de noviembre, luego de realizar una visita a los detenidos en la cárcel de Devoto, el Sumo Pontífice viajó a Luján para encabezar la misa central a partir de las 10 horas.

Las frases más destacadas de León XIV en Luján

“Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”

“Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”

“Nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, al esperanza y la caridad”

“Reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, por aquellos ojos que al mirar los míos, no quise mirar”

“Necesitamos reconciliarnos con la historia y el presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

“Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos”

La homilía completa de León XIV en la histórica misa de Luján