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Video: así fue la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján
El Sumo Pontífice estuvo al frente de la última celebración religiosa en el país; cómo fue la convocatoria y cuáles fueron las frases destacadas
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LA NACION
El papa León XIX encabezó la tercera y última misa en el país, frente a la Basílica de Lujan, donde se congregó una multitud para verlo y escuchar su mensaje, horas antes de despedirse de la Argentina.
La celebración religiosa fue la última que da en suelo argentino, luego de cuatro días de múltiples y diversas actividades, entre las que se destacaron la misa central en Palermo, el viaje a Córdoba y el encuentro con los jóvenes, como los puntos más convocantes de la agenda papal.
Video: así fue la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján
Este miércoles 11 de noviembre, luego de realizar una visita a los detenidos en la cárcel de Devoto, el Sumo Pontífice viajó a Luján para encabezar la misa central a partir de las 10 horas.
Las frases más destacadas de León XIV en Luján
- “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”
- “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”
- “Nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, al esperanza y la caridad”
- “Reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, por aquellos ojos que al mirar los míos, no quise mirar”
- “Necesitamos reconciliarnos con la historia y el presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.
- “Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos”
- “Queridos hermanos y hermanas, a veces nos sentimos cansados defraudados, desorientados. necesitamos una brújula, y la tenemos en la sagrada escritura”
- “Después de la sagrada escritura, estamos llamados a la comunión. Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los hambrientos, los migrantes, los presos. La Eucaristía alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir”
- “La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos hace evadir nuestras responsabilidades, sino que nos impulsa a ser parte activa de una comunidad, a compartir nuestros dones recibidos. Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo”
- “No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles al Señor, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”
- “El último paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, anuncien el Evangelio con palabras y obras de bien”
- “Argentina, levántate y camina, ama”
- “Como nos dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. De la raíz de la caridad no puede brotar sino el bien”
- “Mi pontificado inicia el 8 de mayo, día de tu fiesta [a la Virgen de Luján]. Como millones de argentinos, también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame en la misión apostólica que me han encomendado”
- “Ayudanos a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”
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