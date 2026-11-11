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Video: así fue la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

El Sumo Pontífice estuvo al frente de la última celebración religiosa en el país; cómo fue la convocatoria y cuáles fueron las frases destacadas

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El papa León XIV dio una misa en Luján
El papa León XIV dio una misa en LujánLUIS ROBAYO - AFP

El papa León XIX encabezó la tercera y última misa en el país, frente a la Basílica de Lujan, donde se congregó una multitud para verlo y escuchar su mensaje, horas antes de despedirse de la Argentina.

El ingreso del papa León XIV a Luján
El ingreso del papa León XIV a Luján

La celebración religiosa fue la última que da en suelo argentino, luego de cuatro días de múltiples y diversas actividades, entre las que se destacaron la misa central en Palermo, el viaje a Córdoba y el encuentro con los jóvenes, como los puntos más convocantes de la agenda papal.

Una multitud esperó al papa León XIV en Luján
Una multitud esperó al papa León XIV en LujánSoledad Aznarez

Video: así fue la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

Este miércoles 11 de noviembre, luego de realizar una visita a los detenidos en la cárcel de Devoto, el Sumo Pontífice viajó a Luján para encabezar la misa central a partir de las 10 horas.

Las frases más destacadas de León XIV en Luján

  • “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”
  • “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”
  • “Nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, al esperanza y la caridad”
  • “Reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, por aquellos ojos que al mirar los míos, no quise mirar”
  • “Necesitamos reconciliarnos con la historia y el presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.
  • “Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos”
La homilía completa de León XIV en la histórica misa de Luján
La homilía completa de León XIV en la histórica misa de Luján
  • “Queridos hermanos y hermanas, a veces nos sentimos cansados defraudados, desorientados. necesitamos una brújula, y la tenemos en la sagrada escritura”
  • “Después de la sagrada escritura, estamos llamados a la comunión. Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los hambrientos, los migrantes, los presos. La Eucaristía alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir”
  • “La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos hace evadir nuestras responsabilidades, sino que nos impulsa a ser parte activa de una comunidad, a compartir nuestros dones recibidos. Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo”
  • “No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles al Señor, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”
  • “El último paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, anuncien el Evangelio con palabras y obras de bien”
  • “Argentina, levántate y camina, ama”
  • “Como nos dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. De la raíz de la caridad no puede brotar sino el bien”
  • “Mi pontificado inicia el 8 de mayo, día de tu fiesta [a la Virgen de Luján]. Como millones de argentinos, también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame en la misión apostólica que me han encomendado”
  • “Ayudanos a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”
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