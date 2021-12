Turnos completos: entre viajes y controles rutinarios, La Rural realiza unos 5000 testeos diarios por Covid-19

Un viaje programado, contacto estrecho con algún positivo o un control rutinario. Estos son los principales motivos por los que los residentes de la Ciudad de Buenos Aires se acercan al predio de La Rural, en el barrio de Palermo, para realizarse un testeo por Covid-19. Este sábado se asignaron 4950 turnos y el promedio diario es de 4700.

“¿Tiene turno? Atendemos únicamente con turno”, le informó el funcionario del Gobierno de la Ciudad que se encarga del control en la puerta del predio a un ciudadano que consultó por los testeos. A las 14, varias personas formaban fila fuera del recinto. Todas con turno, debido a la normativa vigente desde el pasado lunes, que les fueron concedidos entre las 24 y 48 horas previas, a través de la página web o de una llamada al 147.

María Angélica es docente de educación primaria en un centro público y vino a testearse por un control rutinario. “Cada 15 o 20 días me hago un hisopado. Ahora está todo mucho más relajado, la gente anda sin barbijo. Me asusta también la nueva variante ómicron y que no se sepan los datos con precisión de los contagios”, señaló a LA NACIÓN.

Turnos completos

“La demanda sigue igual que la semana pasada, antes de que se implantara el sistema por turno”, aseguraron fuentes del Gobierno de la Ciudad. Las jornadas del sábado y del domingo en La Rural contaban con la capacidad de los turnos completa. “Asisten prácticamente todos. Algunas personas no pueden llegar a la hora agendada por diversos motivos, pero si tienen turno, se les atiende igual”, señalaron.

Andrea, de 36 años, esperaba la fila para testearse porque el lunes viajará a Uruguay. “Me piden como requisito un hisopado en las 72 horas antes. Viajo solo dos días por trabajo, así que pedí el turno el jueves. Ya no había disponibilidad para el auto”, contó. Es el mismo caso el de Melisa, de 23 años, que viajará la semana próxima a Colombia para visitar a su familia por las fiestas de Navidad.

La fila para acceder a la entrada vehicular no era menor, ocupando toda la avenida Sarmiento hasta su cruce con Colombia. Silvana, de 33 años, que se encontraba entre las primeras posiciones, tuvo contacto estrecho con un compañero de trabajo que dio positivo por Covid-19. “Siento dolor de garganta y de cabeza, así que preferí salir de dudas y pedir un turno. Vengo en el auto porque siento que es más seguro”, detalló.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, se realizaron más de siete millones de testeos por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de positividad del 7,5%.

“Desde las 8 se forma esta fila. Vienen muchos autos”, aseguró un funcionario de Control de Tránsito de la ciudad. En algunos vehículos iba únicamente una persona, mientras que en otros iban dos o tres. Es el caso de Luna, de 23 años, que acudió con su pareja porque se van de viaje en los próximos días. “Necesitamos la PCR negativa para salir del país. Nos vamos de vacaciones a Brasil hasta fin de año”, contó.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, se realizaron más de siete millones de testeos por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires Hernán Zenteno - LA NACION

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, se realizaron más de siete millones de testeos por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, entre el sistema público y privado, con una tasa de positividad del 7,5%.

Apertura de dos nuevos centros

Los cinco centros principales de testeo (La Rural Vehicular, La Rural Peatonal, Parque Los Andes, Parque Chacabuco y Villa Devoto) funcionan de 8 a 20, con asignación de turno, destinados a personas que no presenten síntomas vinculados con el Covid-19. Además, la Ciudad cuenta con otros 43 centros de testeo y 23 dispositivos DetectAr que funcionan de manera espontánea.

En el caso de presentar síntomas, los ciudadanos deberán acudir a las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), en cualquiera de sus 20 ubicaciones. En total, cuentan con la capacidad de realizar alrededor de 20.000 evaluaciones diarias y en los últimos cinco días se realizaron un promedio de 17.207 por jornada.

Los cinco centros principales de testeo funcionan de 8 a 20, con asignación de turno, destinados a personas que no presenten síntomas vinculados con el Covid-19 Hernán Zenteno - LA NACION

El gobierno porteño anunció la apertura el próximo lunes de un nuevo dispositivo en Costa Salguero, que será vehicular y contará con una capacidad diaria de alrededor de 5000 testeos. También el próximo miércoles se habilitará La Rural Peatonal Sarmiento, con una disponibilidad de 7000 turnos por jornada. Además, se ampliarán los puestos de atención en otros puntos, “con el fin de optimizar la atención y minimizar los tiempos de espera. El principal objetivo es garantizar la atención de todos los vecinos en cada etapa e identificar los casos de manera temprana”, señalaron fuentes del gobierno de la ciudad.