Joyita porteña: esta es la calle más angosta de Buenos Aires que pocos conocen y mide menos de 1,5 metros de ancho

En el barrio de Barracas se esconde una curiosidad urbana poco conocida: la calle Santa Magdalena, considerada la calle más angosta de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque durante gran parte de su recorrido parece una calle común, su tramo final sorprende con un pasaje tan estrecho que apenas permite el paso de peatones.

En su último tramo, a la altura de la calle Jorge, tiene poco más de un metro de ancho (Foto: Google)

Una calle común que esconde un final inesperado

Santa Magdalena tiene seis cuadras de extensión y, a simple vista, no se diferencia demasiado de otras calles del barrio. Comienza a la altura del 300 de la Avenida Australia, donde se inicia su recorrido entre casas, veredas irregulares y el paisaje típico de Barracas.

Quienes la recorren pronto descubren que caminar por allí no siempre es sencillo. Escalones, desniveles y veredas deterioradas obligan a avanzar con cuidado. Sin embargo, el paseo tiene un detalle que lo vuelve particular: un aroma dulce que invade la cuadra y que para muchos evoca recuerdos de infancia.

El responsable es la fábrica Palmeritas Don Raúl S.A., desde donde se percibe el característico olor a las tradicionales palmeritas que se producen en el lugar.

El tramo más estrecho de la ciudad

La verdadera singularidad aparece en el último tramo. Allí, la calle se transforma en un pequeño callejón de apenas 15 metros de largo y cerca de 1,40 metros de ancho, lo que la convierte en la más angosta de la capital. En ese punto, el espacio es tan reducido que solo pueden pasar peatones.

La particularidad de Santa Magdalena fue destacada por el periodista y guía turístico Diego Zigiotto en su libro Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, y también por la historiadora barrial María D’Abate, quien ha investigado distintos aspectos del patrimonio del barrio.

Buenos Aires guarda secretos que poca gente conoce (Foto: Google)

Un rincón íntimo de Barracas

En ese pequeño pasaje, el ruido de los autos y el movimiento cotidiano del barrio parecen desaparecer. Los sonidos de los chicos jugando, los murales y la vida típica de Barracas quedan atrás, mientras el callejón se vuelve un espacio silencioso y casi íntimo.

Así, casi escondida entre las calles del sur porteño, Santa Magdalena conserva un récord singular: ser la calle más angosta de la Ciudad de Buenos Aires, una rareza urbana que pocos conocen pero que forma parte de las curiosidades históricas de la capital.