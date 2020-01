Suizo vs. belga: la lucha diplomática por el mejor chocolate diplomática

En Twitter, los embajadores en la Argentina se disputan el podio Crédito: Gentileza La Chocolaterie

No es tenis, no es fútbol, no es economía. Mucho menos es política. Es chocolate. Hoy, en redes, a causa de una encuesta que pregunta qué país tiene el mejor producto, los embajadores de Suecia y Suiza en la Argentina se pelearon por ser los mejores.

El primero que reaccionó al pedido en Twitter fue Heinrich Schellenberg, el funcionario suizo. Ante la consulta generada por un usuario sobre qué país es productor del mejor chocolate, si Suiza o Bélgica, el embajador de la nación también conocida por sus relojes no dudó en alzar bandera, votar en su favor y postear un artículo que incluso explica las razones. Para él, entre ellas, están su condición de pionero en el área y uno descubrimiento que lo cambió todo.

"En 1875, Daniel Peter pensó en combinar leche con chocolate. Después de numerosos intentos en su fábrica en Vevey, descubrió la combinación perfecta que enseguida se convirtió en un éxito enorme y uno que iba a ligar a Suiza con el chocolate para siempre", dice la nota que linkeó Schellenberg para justificarse.

Pero fue refutado. Peter Maddens, su par de Bélgica, publicó hace apenas unas horas una foto de bombones que se ven exquisitos e intentó con esa imagen dar por terminado el tema. Lo hizo junto a una frase. "Seriamente quieren ir alli???", dijo y buscó establecer que el destino para los amantes del cacao y sus derivados es su país.

Su punto de vista fue apoyado. De hecho, otro usuario se sumó al debate y publicó los resultados de una encuesta realizada en diciembre pasado en la que los resultados le dieron la victoria a Bélgica. 54 por ciento contra 46. De un total de 130 votos.

Por ahora, la pelea sigue en pie. A la encuesta de Twitter todavía le queda un día. En quince horas. ¡A votar!