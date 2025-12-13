Chocaron en la ruta 8 tres micros con hinchas de Estudiantes que iban a ver la final del Torneo Clausura

Pocas horas antes de la final del Torneo Clausura, tres micros que transportaban hinchas de Estudiantes de La Plata -que se enfrentará contra Racing este sábado a las 21- hacia Santiago del Estero chocaron en la ruta 8, a la altura de la localidad de Solís. De acuerdo a las primeras informaciones, hay tres heridos leves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de este sábado cerca de San Antonio de Areco. Fue el propio club platense el que confirmó la información. “Estudiantes informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís. Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación”, indicaron.

En tanto, informaron que el resto de los pasajeros está en buen estado de salud y sin lesiones y que la delegación reanudó el viaje alrededor de las 3 con nuevas unidades de las empresas de viajes.

El medio platense 0221 consignó además que un chofer es uno de los heridos y que presentó un corte en el brazo producto del estallido de los vidrios. Todos los lesionados fueron dados de alta y pudieron continuar el viaje.

Distintas versiones aportadas por testigos al medio citado sostuvieron que la colisión se habría dado por “alcance”, es decir, que una de las unidades frenó bruscamente y ahí se desencadenó el siniestro con los otros dos micros.

En varios videos difundidos en las redes sociales se puede ver a las tres unidades dañadas producto del impacto. Además, descendieron a todos los pasajeros, quienes tuvieron que aguardar a la vera de la ruta 8 hasta que llegue el resto de las unidades y así continuar viaje.

Estadio Madre de ciudades en Santiago del Estero LPF

El accidente ocurrió en medio de la euforia de miles de hinchas de Racing y Estudiantes que se dirigen por estas horas a la ciudad de Santiago del Estero, la sede elegida para la final del Torneo Clausura 2025. Ambos clubes alquilaron micros que salen desde la respectivas canchas para llenar el Estadio Madre de Ciudades, que tiene capacidad para aproximadamente 42.000 espectadores.