Santa Lucía: esta es su historia y qué oración rezarle

El Día de Santa Lucía de Siracusa se celebra cada 13 de diciembre. Se trata de una fecha que la Iglesia Católica dedica para honrar a la mártir. Se considera a esta figura como la patrona de las personas no videntes o todos aquellos que tengan problemas de visión, pero también, de su ciudad de origen.

La historia de vida de Santa Lucía de Siracusa

Lucía nació a finales del siglo III en Siracusa, un pueblo costero de la región de Sicilia, en Italia. Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, provenía de una familia noble bien posicionada y fieles conversos al cristianismo. Durante esa época, el Imperio Romano rechazaba a esta religión, por lo que ser creyente era un delito. Sin embargo, Lucía era muy devota y había prometido a Dios permanecer virgen durante toda su vida, como voto de fe.

Durante su juventud y luego de que su padre falleciera, su madre le expresó su voluntad de que se casara con un joven pagano. Lucía se negó y su pretendiente, enfurecido, la denunció como cristiana ante el procónsul. El gobernador la obligó a adorar a los dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su postura al afirmar: “Es inútil que insista. Jamás podrá apartarme del amor a mi Señor Jesucristo”.

Santa Lucía es una mártir puesto que murió torturada en las persecuciones a los católicos en el Imperio Romano durante el siglo III ACI Prensa

Como castigo, el procónsul ordenó llevar a la joven a un prostíbulo, pero los guardias vieron imposible trasladarla a este lugar, ya que su cuerpo parecía estar fijado al suelo. De esta manera, se determinó quemarla, pero tampoco hubo éxito. El 13 de diciembre del año 304 la torturaron, le sacaron los ojos y cortaron el cuello. A pesar de su agonía, Lucía parecía poder ver y mantuvo su fe hasta sus últimos momentos.

Por este motivo es que es representada con una bandeja que porta en su mano, en donde se encuentran dos ojos, en referencia a los que les fueron extraídos. Asimismo, suele llevar una palma del martirio, una iconografía cristiana que se asocia con los mártires. Algunas presentaciones ilustran, también, una lámpara o luz detrás de la santa. Esto se debe a que en la Edad Media, se popularizó el apodo “lux”, que en latín significa luz.

Con el tiempo, Lucía se convirtió en un símbolo importante para el cristianismo. Durante la Edad Media, se empezó a pedir su intercesión contra los problemas de vista y enfermedades oculares. Es una figura ejemplar de las virtudes católicas, como la humildad, honradez y sencillez. Durante el siglo VI, el Papa San Gregorio bautizó dos conventos femeninos con su nombre y comenzó a ser conocida como patrona de los ciegos.

Santa Lucía es la patrona de los no videntes y las personas con problemas de visión Telam

Qué oración rezarle a Santa Lucía

Según la ACI Prensa, la siguiente oración sirve para pedirle una gracia a Santa Lucía:

Oh Bienaventurada y amable Virgen Santa Lucía,

universalmente reconocida por el pueblo cristiano

como especial y poderosa abogada de la vista,

llenos de confianza a ti acudimos;

pidiéndote la gracia de que la nuestra se mantenga sana

y le demos el uso para la salvación de nuestra alma,

sin turbar jamás nuestra mente en espectáculos peligrosos.

Y que todo lo que ellos vean se convierta en saludable

y valioso motivo de amar cada día más a Nuestro Creador

y Redentor Jesucristo, a quien por tu intercesión,

oh protectora nuestra; esperamos ver y amar eternamente

en la patria celestial.

Amén.