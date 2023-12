escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para este martes en distintas zonas de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, especialmente en localidades de la puna. Además, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el organismo advierte vientos intensos.

Según el último reporte del SMN, en Salta se verán afectadas las localidades de Iruya, Orán y Santa Victoria en la prepuna y las puneñas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. En la misma sintonía, existen advertencias para Salta Capital y zonas de Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

En el caso de Jujuy, se alerta sobre la Puna de Susques, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, zona baja de Tilcara y su capital, San Salvador. Catamarca prevé atención sobre la Puna de Tinogasta, mientras que en Tucumán se advierte la Puna de Tafí del Valle, la Capital, San Miguel, zonas bajas de Lules, de Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

En localidades bajo alerta naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que en Tucumán se esperan valores entre 40 y 70.

De acuerdo a las referencias, nivel naranja implica que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, mientras que el amarillo indica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En este tipo de circunstancias, las recomendaciones para pobladores de zonas bajo alertas son evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua pueda escurrirse y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, que puedan caerse. Además, el SMN indicó que para minimizar riesgo de ser alcanzado por un rayo, no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Por otra parte, el organismo emitió alerta amarilla por fuertes vientos en las zonas de la Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino, en Santa Cruz y en la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego. En todas las áreas afectadas se esperan vientos del suroeste, con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

