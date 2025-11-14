Un abogado penalista analizó el juicio n Chaco antes del veredicto: “No creo que el jurado compre la coartada”

En medio de las expectativas por el veredicto del jurado -conformado por doce miembros- que debate la decisión final del juicio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, el abogado penalista Eduardo Gerome analizó el caso en LN+. “El juicio por jurado ha revolucionado los sistemas judiciales”, afirmó.

Consultado acerca de los motivos detrás de realizar un juicio por jurado, el letrado explicó: “El juez nunca se pone en el lugar del que está siendo víctima de un delito, los ciudadanos sí porque todos se creen potenciales víctimas. La participación de un jurado popular es esencial -insistió-”.

Eduardo Gerome, abogado penalista

Hipótesis en torno al final del juicio

“Todo puede pasar”, subrayó Gerome. Al referirse al juicio por la joven que desapareció en el norte del país, indicó: “Este crimen ha puesto al descubierto lo que pasaba en este feudo porque el cacique era [Jorge] Capitanich -exgobernador de Chaco- y todo dependía de él”.

Y continuó: “Se cometían las peores tropelías, la peor corrupción, siempre dependiendo de él. Todos los estamentos dependían de él. En este estado, a Sena le tuvieron que soltar la mano porque representaba un grave daño para la credibilidad y la candidatura”.

César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

La posible decisión del jurado

Sobre las declaraciones de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena -todos imputados por homicidio doblemente agravado por el vínculo-, el abogado penalista sostuvo: “Hoy en día, los padres intentan despegarse con una actitud... realmente, moralmente... imputar al hijo, caerle sobre eso... yo no creo que una madre, que se considere tal, lo pueda hacer”.

“Por más consecuencias que le pueda traer. Tampoco creo que el jurado popular compre esa coartada a esta altura. Además, toda esa gente va a tener que seguir viviendo en la provincia”, concluyó Gerome.