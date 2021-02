Un año con Club

A diario puede no parecer tanto. Aunque contar con un 10, 15 o 20% de descuento es una sorpresa grata, no tiene tan gran impacto como la cuenta anual. Porque para los que están atentos a los beneficios y hacen buen uso de su tarjeta de Club LA NACION, el diferencial al final del año es realmente enorme.

Para Victoria Oromí, sus compras cada 15 días en Coto siempre tenían el bonus de un buen descuento. Lo mismo sucedía cuando cargaba nafta en YPF o llevaba a su hija a tomar un helado a Freddo. Y así, en esos tres beneficios, se descubrió en el resumen anual de sus transacciones con un ahorro de $31.880. “Nunca me imaginé que iba a ser tanto. No solo me hizo feliz saber ese dato, sino que ahora estoy más atenta que nunca a no perderme lugares donde apliquen beneficios”, relata.

Similar sorpresa se llevó Nicolás Ares, foodie declarado que hace de las salidas a comer su hábito semanal. “En el mes nunca me falta una pasada por SushiClub ni otra por Carne, ambos cerca de la oficina y con Club. Pero también soy de ir a lugares nuevos y muchas veces descubro que tienen el beneficio recién cuando pago”, cuenta. Gracias a esas pequeñas novedades, su ahorro del año llegó a $24.500, el equivalente a varias comidas más a futuro.

Y si de años especiales se trata, el de Lucas y Marina Pereda sin duda lo fue. En plena pandemia, encararon el proyecto de renovar su casa y descubrieron en la tarjeta de Club un enorme aliado que los llevó a ahorrar $47.310. “Creo que nunca le había prestado atención a la solapa de beneficios de ‘Deco & Hogar’ hasta que empezamos la obra. De pronto me convertí en experta en locales como Barugel Azulay, Blaisten y SBG”, describe Marina. Con montos que no suelen ser chicos, los beneficios tampoco lo fueron. El resultado fue un año un poco más liviano y llevadero, incluso al momento de pagar.

Aliado los 365 días

Coto

15% los lunes y miércoles

YPF

12% en naftas Súper todos los miércoles y en Infinia e Infinia Diesel todos los días

Freddo

20% en take away todos los días y 2x1 los miércoles para socios BLACK y Premium

SushiClub

20% para socios BLACK y Premium todos los días

Carne

20% los lunes y martes para socios BLACK

Barugel Azulay

15% de lunes a sábado

Blaisten

10% los lunes

SBG

15% para socios BLACK y 10% para Premium y Classic todos los días

LA NACION