Un argentino recibió en Londres uno de los máximos reconocimientos mundiales de la oftalmología

La oftalmología argentina sumó un nuevo reconocimiento internacional. Durante el Congreso de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), que se realizó en Londres, el oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar recibió el Lans Distinguished Lecturer Award, una de las máximas distinciones que entrega la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva (ISRS) a especialistas que realizaron contribuciones innovadoras.

La premiación adquiere además una dimensión singular por su antecedente familiar. En 1998, el mismo reconocimiento había sido otorgado a Roberto Zaldivar, padre de Roger, quien se convirtió entonces en el primer argentino en integrar la histórica lista de distinguidos por la ISRS.

Veintiocho años después, la distinción vuelve a recaer en la misma familia y marca un hecho inédito: por primera vez, padre e hijo reciben uno de los principales reconocimientos internacionales de la cirugía refractiva.

El oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar recibió el Lans Distinguished Lecturer Award, una de las máximas distinciones que entrega la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva (ISRS)

El galardón lleva el nombre de Leendert Jan Lans, oftalmólogo neerlandés considerado una de las figuras pioneras de la cirugía refractiva incisional -método antiguo para corregir problemas de la vista como la miopía mediante cortes manuales en la córnea-. La ISRS lo entrega anualmente a profesionales cuyas investigaciones, desarrollos o aportes tecnológicos contribuyeron a transformar la práctica médica en esta disciplina.

Según explicó Zaldivar a LA NACION, se trata de uno de los reconocimientos más relevantes dentro de la especialidad. “La Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva es una de las más importantes del mundo. Tiene cinco galardones que entrega anualmente y el Lans Lecture es el que tiene el perfil más fuerte en relación con la innovación. Por eso para mí tiene un valor enorme”, señaló.

El médico mendocino admitió además que no esperaba recibir la distinción. “Nunca me imaginé que me lo iban a dar. Estuve presente cuando lo recibió mi padre en Orlando. Es un reconocimiento que tiene historia y una enorme tradición dentro de la especialidad”, afirmó entre risas.

El galardón lleva el nombre de Leendert Jan Lans, oftalmólogo neerlandés considerado una de las figuras pioneras de la cirugía refractiva incisional

La condecoración llega en un momento de fuerte proyección internacional para Zaldivar. En 2026 fue elegido por segundo año consecutivo entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo por la revista especializada The Ophthalmologist y se convirtió en el único sudamericano incluido en esa edición de la denominada Power List.

Cirujano de catarata y refractiva, investigador y docente, el oftalmólogo mendocino desarrolla una actividad que combina la práctica clínica con la investigación aplicada. A lo largo de su carrera participó en más de 250 presentaciones internacionales vinculadas con cirugía refractiva y lentes fáquicas, además de publicar trabajos científicos y capítulos de libros especializados.

Durante su charla con este diario, sostuvo que una de las principales razones detrás del galardón está vinculada con el trabajo realizado en torno a nuevas herramientas para la medición de lentes intraoculares.

Cirujano de catarata y refractiva, investigador y docente, el oftalmólogo mendocino desarrolla una actividad que combina la práctica clínica con la investigación aplicada

“Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en una forma diferente de medir el lente intraocular -un pequeño dispositivo artificial transparente que se implanta quirúrgicamente dentro del ojo para reemplazar o complementar el cristalino natural-. Desarrollamos una fórmula y una herramienta basada en ultrasonido e inteligencia artificial que está cambiando la manera en que se realiza ese procedimiento. Hoy se utiliza en distintos países y es el resultado del trabajo de un equipo muy grande”, explicó.

Se trata de ICLGuru, una plataforma impulsada por IA que procesa datos de biomicroscopía ultrasónica (UBM) para optimizar la medición de lentes intraoculares fáquicas y mejorar la precisión de los tratamientos refractivos. Hacia finales de 2025, la herramienta estaba presente en más de 450 clínicas de 60 países.

Una tradición familiar

La historia de la familia Zaldivar está estrechamente vinculada con el desarrollo de la oftalmología argentina. El Instituto Zaldivar fue fundado por el abuelo de Roger y, desde entonces, distintas generaciones participaron en proyectos de investigación, formación profesional e innovación tecnológica.

Para el especialista, el reconocimiento también refleja esa continuidad. “Mi abuelo y mi padre fueron siempre referentes para mí. Era muy chico cuando Roberto recibió el Lans Lecture en Orlando en 1998. Tenerlo en mis manos un reconocimiento que también marcó su carrera tiene para mí un significado muy especial. Pero también siento que el desafío de nuestra generación fue no quedarnos solamente con lo que heredamos: había que construir nuestra propia contribución a la oftalmología”, dijo a LA NACION.

La historia de la familia Zaldivar está estrechamente vinculada con el desarrollo de la oftalmología argentina

Además de su actividad quirúrgica e investigadora, Zaldivar participa regularmente como expositor y cirujano invitado en congresos internacionales. Codirige además programas de formación avanzada en Mendoza orientados a especialistas de distintos países. Entre ellos se encuentra el ICL Course, un encuentro dedicado a la cirugía con lentes fáquicas que reúne cada año a médicos de diferentes regiones para compartir técnicas y resultados.

Según el oftalmólogo, la difusión del conocimiento constituye una parte central del proceso de innovación. “Una innovación recién adquiere verdadero valor cuando puede ser validada, compartida y utilizada por otros médicos para mejorar los resultados de sus pacientes”, afirmó.

Sostuvo que el premio no solo distingue una trayectoria profesional, sino que también puede contribuir a impulsar nuevos desarrollos en el campo de la oftalmología.

El Instituto Zaldivar fue fundado por el abuelo de Roger y, desde entonces, distintas generaciones participaron en proyectos de investigación, formación profesional e innovación tecnológica

En ese sentido, Zaldivar remarcó para cerrar que el reconocimiento representa un estímulo para continuar desarrollando nuevas tecnologías y fortalecer la investigación en la especialidad. “Mi objetivo sigue siendo mejorar la vida de las personas. Los reconocimientos son circunstanciales, pero ayudan a que nuevas empresas y desarrolladores quieran trabajar con nosotros y acercar más tecnología. También sirven para motivar a los jóvenes y mostrar que desde la Argentina se pueden generar aportes con impacto”, concluyó.