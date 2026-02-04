El listado Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026 evaluó el desempeño de más de 1000 instituciones médicas de todo el continente y una clínica mendocina obtuvo la máxima posición en el rubro de cirugía de cataratas, uno de los procedimientos claves de la especialidad oftalmológica. Este resultado surge del análisis de la revista Newsweek y la consultora Statista sobre la seguridad del paciente y la innovación técnica. La clasificación final incluyó solo a 153 entidades de salud que cumplen con estándares internacionales de excelencia en sus especialidades.

¿Cuáles son las instituciones argentinas que lideran el listado internacional?

Argentina posicionó tres centros entre los diez mejores de la región en la especialidad oftalmológica. El Instituto Zaldivar lidera la nómina regional, el Hospital Italiano de Buenos Aires ocupa el quinto lugar por su enfoque integral y el Hospital Universitario Austral se ubica en la sexta posición como referente de alta complejidad. El listado contempla la cirugía de cataratas y la cirugía refractiva ocular como áreas determinantes. En estos campos, la experiencia médica y los resultados reportados por los pacientes definen la ubicación de cada entidad.

La sede central del instituto en Mendoza destaca por su arquitectura e innovación tecnológica Prensa

La clasificación destaca también a otros establecimientos nacionales de prestigio. El Hospital Alemán figura en el puesto 16, el Instituto de la Visión aparece en el lugar 20 y el Hospital Británico cierra la presencia local en el puesto 26. El segundo lugar del ranking fue para el Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo mientras que el hospital Puerta de Hierro de Zapopan, México, obtuvo el tercer puesto. El cuarto lugar correspondió a APEC, Hospital de la Ceguera, con sede en la Ciudad de México. El proceso de evaluación arrojó estos resultados tras analizar más de 1000 hospitales y clínicas privadas.

Trayectoria familiar y expansión regional de la entidad

La institución mendocina mostró un crecimiento sostenido en sus prestaciones, ya que en la edición anterior ocupó el tercer lugar del listado. El doctor Roger Eleazar Zaldivar fundó el centro en 1959 y su hijo, Roberto Zaldivar, potenció la estructura técnica. Actualmente, Roger Zaldivar conduce la tercera generación de la entidad, cuyo establecimiento posee una base histórica en Mendoza. También opera un quirófano de última generación en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, y una clínica ambulatoria en Montevideo, Uruguay.

Roberto Zaldívar, médico oftalmólogo y cirujano refractivo, en el Instituto Zaldivar, en la Ciudad Capital de Mendoza. Marcelo Aguilar Lopez

Roger Zaldivar señaló a LA NACION: “Para mí y para todo el equipo del Instituto Zaldivar, este reconocimiento es un honor inmenso que recibimos con profunda gratitud y humildad”. El directivo agregó: “El reconocimiento también nos invita a reflexionar sobre el posicionamiento de la oftalmología argentina a nivel regional e internacional”. El instituto cuenta con más de 60 médicos especialistas. Todos los profesionales reciben la misma formación y comparten protocolos clínicos estrictos para garantizar la seguridad en cada intervención quirúrgica.

Ejes de innovación tecnológica y uso de inteligencia artificial

La innovación médica constituye uno de los pilares del reconocimiento. El instituto mendocino aplicó técnicas pioneras vinculadas a lentes fáquicas ICL y desarrolló el concepto de Bioptics. Este procedimiento combinado integra implantes ICL con cirugía LASIK para correcciones refractivas de alta complejidad. La técnica surgió a fines de los años 90 e influyó en las prácticas oftalmológicas a nivel mundial. Zaldivar participó en el diseño de más de 60 instrumentos quirúrgicos y colaboró en el desarrollo de la tecnología ICL, que hoy es el lente intraocular más utilizado en el mundo.

Roberto Zaldívar, médico oftalmólogo y cirujano refractivo, en el Instituto Zaldivar, en la Ciudad Capital de Mendoza. Marcelo Aguilar Lopez

La inteligencia artificial representa otro eje central de la gestión actual. El instituto utiliza el software ICLGuru, una herramienta que predice con precisión el vault postoperatorio a partir de imágenes de biomicroscopía ultrasónica. El sistema calcula el espacio entre la lente implantada y el cristalino natural. Esta tecnología funciona hoy en más de 80 países y contribuye a una planificación quirúrgica segura. El centro impulsa además la plataforma REVAI, un sistema digital que procesa grandes volúmenes de datos clínicos reales para avanzar hacia una medicina de precisión con decisiones basadas en evidencia.

Metodología de evaluación y labor de la fundación

La clasificación se construye a partir de múltiples fuentes de información confiables. El equipo de analistas en salud de Statista utiliza modelos de puntuación avanzados y mecanismos de verificación. Los expertos realizan encuestas internacionales a profesionales de la salud, donde verifican los datos de acreditaciones y certificaciones oficiales. La opinión de los usuarios cumple un rol determinante, ya que el sistema considera las calificaciones de los pacientes en la plataforma Google.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Corradetti.