Un avión de Air France que salió de Buenos Aires tuvo que aterrizar de emergencia en Tenerife

Un avión de Air France que viajaba desde Buenos Aires a París debió aterrizar de urgencia esta mañana en el aeropuerto de Tenerife Sur. Según se informó en el perfil de X de Controladores Aéreos, el motivo del cambio de rumbo estuvo relacionado con la presencia de humo a bordo. A la altura de Canarias, la tripulación abordo indicó el posible problema al aeropuerto portugués y la torre de control le facilitó de manera prioritaria el descenso y la aproximación a la pista de aterrizaje.

El Boeing 787-9 de la aerolínea francesa, donde podrían viajar argentinos, aterrizó sin incidencias.

“Nos están manguereando. Algo prendió fuego”, reveló la pasajera Irene Viator (@BLQ2003) en la red X, y acompañó su tuit con imágenes tomadas desde el interior de la aeronave, aún en la pista de la terminal aérea. También explicó que habían sido desviados por un “problema electrónico”.

La tripulación del vuelo procedente de Buenos Aires con destino París, a la altura de #Canarias, nos informa de que necesita desviarse de urgencia al aeropuerto de #TenerifeSur por indicación de posible humo a bordo. Les facilitamos descenso continuado y aproximación directa con… pic.twitter.com/cWDKpr44bv — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 3, 2024

“Estamos todos bien. Ya bajamos del avión y vamos a pasar la noche en Tenerife. Mañana viajamos a París con otro avión”, contó en X la usuaria @tamkey612, que se identificó como pasajero del avión. “Ya recibimos las valijas y estamos en el aeropuerto esperando instrucciones”, agregó.

Otra usuaria, Sandra Gutiérrez (@Sand383), pidió información sobre su sobrina, que viajaba en el avión que protagonizó el incidente y a quien no podía contactar. “Tengo mí sobrina en ese vuelo que viaja sola y tiene 18 años, ¿podés contarme que pasa? No nos podemos comunicar con ella. Evidentemente no activo el roaming que le compramos”, escribió.

Antecedentes

El hecho se suma a una cadena de vuelos de distintas aerolíneas que sufrieron problemas por turbulencias. El más reciente fue el avión de Air Europa que anteayer se dirigía desde Madrid a Montevideo, Uruguay, pero debió ser desviado a un aeropuerto brasileño y 30 pasajeros sufrieron heridas leves, según las autoridades sanitarias locales.

El avión, un Boeing 787-9 Dreamliner con 325 pasajeros a bordo, aterrizó de manera segura en el aeropuerto internacional de Natal.

Uno de los epidodios más graves ocurrió en un vuelo de Boeing 777-300ER de Singapore Airlines entre Londres y Singapur: “El avión comenzó a descender bruscamente y quienes no llevaban el cinturón de seguridad salieron proyectados contra el techo”, relató un pasajero. Este incidente resultó en un muerto y varios heridos de gravedad.

El mes pasado Boeing anunció que llevará a cabo inspecciones adicionales de algunos de sus aviones 787 de fuselaje ancho después de revelar que los elementos de fijación en los fuselajes de algunos aviones pueden haber sido instalados incorrectamente, el último de una serie de problemas de calidad que han plagado el gigante aeroespacial.

El problema afectó a aviones que aún no han sido entregados. Aunque dijo que los 787 Dreamliners actualmente en servicio son seguros para operar, planea determinar si las aerolíneas con aviones en operación necesitan tomar alguna medida.

Los científicos apuntan que el cambio climático puede provocar más turbulencias en los vuelos, a veces invisibles en el radar.

