Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura por una emergencia

Un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines que partió del aeropuerto de San Pablo con destino a Ezeiza se declaró en emergencia por “mínimo de combustible” y sobrevoló distintas localidades del partido de La Matanza a menos de 700 pies de altura, es decir, 215 metros.

Se trata del vuelo ET506, que despegó del Aeropuerto Internacional de San Pablo-Guarulhos y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza a las 20.59 hora local. El aeropuerto estuvo cerrado para toda operación desde 20:55 hasta las 21:15.

Según datos de Flight Radar 24, los pasajeros a bordo del Boeing 777-260 (LR) estimaban un vuelo de 2 horas 32 minutos que terminó durando 3 horas 29. Sin embargo, fuentes de Ethiopian Airlines indicaron a LA NACION que el avión llegó con una demora de 30 minutos, y ese mismo equipo operó el vuelo ET507 con destino a Addis Abeba -capital de Etiopía-, cumpliendo con conexiones.

El avión de Ethiopian Airlines partió del aeropuerto de San Pablo con destino a Ezeiza

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó de inmediato los protocolos correspondientes. Los equipos de salvamento y control terrestre se encontraban desplegados y en apresto para garantizar la seguridad de la operación.

El arribo de la aeronave se concretó sin novedades. Se aseguró en todo momento la protección de los pasajeros, la tripulación y las operaciones aeroportuarias.

Un avión de Ethiopian Airlines se declaró en emergencia y sobrevoló La Matanza a baja altura

El avión de la aerolínea etíope sobrevoló distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, entre otros.

El mismo sitio de aviación detalló que el trayecto más cercano al suelo sucedió al sobrevolar el partido que encabeza Fernando Espinoza. Allí, el avión llegó a descender hasta 700 pies, más precisamente a 213.36 metros de altura.

El avión llegó a descender a 700 pies de altura (213,36 metros) en el partido de La Matanza

El aeropuerto internacional Ezeiza, conocido oficialmente como Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, es el principal aeropuerto de Buenos Aires. Se encuentra situado a 35 kilómetros de Buenos Aires y gestiona la mayoría de los vuelos internacionales, lo que lo posiciona como el aeropuerto internacional de la provincia más transitado para viajes de larga distancia.

Tiene tres terminales: terminal A, principalmente para salidas y llegadas internacionales; terminal B, que conecta con las demás y alberga diversos servicios; terminal C, que también sirve vuelos internacionales, principalmente a países limítrofes y otros destinos regionales.

Los vuelos nacionales operan principalmente desde el Aeroparque Jorge Newbery, aunque algunas compañías aéreas también utilizan las pistas de Ezeiza para determinadas conexiones nacionales.

El aeropuerto de Ezeiza es el principal centro aéreo de la Argentina, recibiendo a millones de pasajeros cada año desde distintos puntos del mundo.