Un bebé de 12 días murió en Quilmes luego de que le cayera una palta en la cabeza

Un bebé de 12 días murió este domingo luego de que una palta se desprendiera de un árbol a gran altura y cayera sobre su cabeza. El recién nacido se encontraba junto a su madre en la puerta de un jardín de infantes en Quilmes, a la espera de la salida de uno de sus hermanos. La víctima permaneció internada durante varios días debido a las graves heridas y falleció en las últimas horas.

El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre en plena zona céntrica de la localidad bonaerense. La madre del bebé esperaba la salida de su hijo de cinco años del Jardín de Infantes N.º 949 cuando la fruta impactó contra el bebé, que se encontraba en sus brazos.

El lugar en donde se produjo el trágico incidente

La velocidad de la caída, impulsada a raíz de la altura, sumada al tamaño de la palta provocaron graves heridas en la cabeza del bebé, que al ser recién nacido todavía no tenía los huesos del cráneo completamente unidos ni rígidos.

El menor fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde permaneció internado varios días con un cuadro crítico. Pese a la atención médica, no logró recuperarse y murió.

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