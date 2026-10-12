Un niño de 4 años murió tras ser atacado por un pitbull cuando estaba al cuidado de su madrina en Moreno

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. La tragedia ocurrió el domingo, en un domicilio situado sobre la calle Fresnos al 2500, donde el pequeño se encontraba pasando unos días junto a su madrina. La mujer quedó aprehendida y fue imputada por el delito de homicidio culposo, mientras la Justicia avanza con las actuaciones.

Según reconstruyó Primer Plano Online, el nene había quedado al cuidado de su madrina, identificada como Yohana Mercado, de 31 años. En un momento de la jornada, la mujer salió de la casa para buscar a su hija, quien había terminado una clase de patín. Durante su ausencia, el menor permaneció solo en la vivienda.

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez Shutterstock - Shutterstock

Las primeras versiones del caso indican que el perro habría ingresado al domicilio a través de un ventiluz -una abertura pequeña y por lo general de forma horizontal (apaisada), diseñada para ventilar e iluminar espacios secundarios o húmedos de una vivienda o edificio-. Por motivos que todavía deberán establecerse, el animal atacó al chico y le provocó heridas de extrema gravedad. El episodio salió a la luz cuando Mercado regresó a la propiedad junto a su hija y encontró al pitbull sobre el cuerpo del niño, mientras lo mordía.

Según fuentes citadas por el medio local, cuando lograron apartar al animal, el pequeño ya no tenía signos vitales. La víctima fue identificada como Homero Mauro Leonar Fernández, de tan solo cuatro años.

A partir de lo sucedido, intervino la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer y la inició en una causa por homicidio culposo.

La calificación inicial apunta a determinar si existió una conducta negligente o un incumplimiento del deber de cuidado, aunque las responsabilidades penales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, que se llevará a cabo durante los próximos días.

El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del Municipio de Moreno

Como parte de las medidas ordenadas, la fiscal dispuso el traslado del cuerpo del menor fallecido a la morgue judicial. Allí, un equipo médico especializado llevará adelante la autopsia, un procedimiento que permitirá avanzar en la determinación de las causas y las circunstancias de la muerte de Fernández.

En paralelo, el perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del Municipio de Moreno, que aguardará una resolución judicial para determinar los pasos a seguir respecto del animal.