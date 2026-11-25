Un inédito siniestro se registró en la noche del martes luego de que un camionero que circulaba con la batea de su vehículo levantada impactara contra un puente sobre la Ruta Nacional 33, lo que produjo destrozos y la interrupción del tránsito. “No me di cuenta”, habría afirmado el conductor ante los funcionarios que se hicieron presentes en la escena.

El episodio tuvo lugar cerca de las 22 cuando un camión Iveco se trasladaba por la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 132, en el partido bonaerense de Saavedra.

En un video que filmó un automovilista y trascendió en redes sociales se advierte que el camión pasó el cartel de señalización verde que indicaba la cercanía con la ciudad de Pigüé, cabecera de Saavedra, cerca del puente.

Así fue el siniestro

El camionero no se percató de la situación y chocó de llenó con una parte de la estructura, lo que frenó inmediatamente su marcha y paralizó el tránsito. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Según contó Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, el siniestro ocurrió a raíz de un descuido del conductor, a quien identificó como Daniel González, por haberse olvidado de desactivar el mecanismo hidráulico de la batea luego de pasar por una estación de servicio.

“Llegó a la estación de servicio, guardó la lona debajo de lo que es la batea y se olvidó de desconectar la toma de fuerza”, describió Porta en conversación con Bahía Hoy.

De acuerdo a su testimonio, González le reveló que no se percató de la situación. “No me di cuenta”, le habría manifestado.

A su vez, indicó que el conductor venía de finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de silos y que estaba retornando a su casa.

Además, precisó que antes de llegar al puente González recorrió entre 800 y 1.000 metros. “Se le levantó solo cuando él pone el camión en marcha de vuelta. El mecanismo hidráulico se activó”, subrayó el funcionario.

Indicó que aún se evalúan los posibles daños en el puente, motivo por el cual la circulación en ese sector de la ruta permanece interrumpida. Los vehículos son desviados a zonas laterales, en ambos sentidos.

El momento anterior al impacto Captura

“No necesitan entrar al pueblo ni nada, sino que están entrando por abajo y volviendo a la ruta por el otro lado”, aclaró Porta.

Y agregó: “Nosotros estamos esperando que venga Vialidad, que ellos hagan un estudio y después decidan qué van a hacer con el puente”.

Resaltó que no hubo heridos, aunque reconoció que nunca había ocurrido un accidente similar en sus más de 10 años como funcionario del área.