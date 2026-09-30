Un cardiólogo reveló cuál es el mayor miedo que tienen sus pacientes y qué relación tiene con la presión arterial

El miedo a perder la memoria y dejar de reconocer a los seres queridos es una preocupación que aparece de manera recurrente entre los pacientes del cardiólogo Jorge Tartaglione. Durante su participación en LN+, el médico explicó qué relación tiene ese temor con la presión arterial y destacó la importancia de conocer sus valores y mantenerla controlada.

“Cuando les pregunto a mis pacientes cuál es el miedo mayor que tienen cuando envejezcan, me dicen todos lo mismo: perder la memoria”, contó. Según describió, la inquietud va más allá de los olvidos: se relaciona con la posibilidad de no reconocer a los nietos, los amigos o las personas más cercanas.

El especialista también se identificó con esa preocupación. “A mí me pasa lo mismo. No me gustaría perder la memoria o tener una demencia”, expresó. A partir de esa reflexión, presentó los resultados de una investigación que, según explicó, mostró cómo el control de la hipertensión puede contribuir a reducir ese riesgo.

Tartaglione - controlar la presion reduce el riesgo de demencia

Qué mostró el trabajo que destacó Tartaglione

En LN+, Tartaglione se refirió a un estudio realizado en China que, de acuerdo con su relato, fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Múnich en agosto de 2026. El médico destacó tanto la cantidad de participantes como el seguimiento que se hizo a lo largo del tiempo.

Según detalló, la investigación abarcó 326 pueblos y alrededor de 34.000 personas con hipertensión, a quienes se les controló la presión durante siete años. Una particularidad que subrayó fue la participación de agentes sanitarios en esas tareas.

“No son médicos los que lo hicieron, sino agentes sanitarios, que son tan útiles en todo el mundo y que acá nosotros tenemos en la Argentina”, explicó. De ese modo, puso el foco en el papel de estos trabajadores para acompañar el control de la presión en las comunidades.

El resultado que remarcó fue una reducción del 15% en la demencia entre quienes tenían la presión controlada, según los datos que presentó durante su columna. “En los pueblos donde se controla la presión, bajó un 15% la demencia”, sostuvo.

Para Tartaglione, ese hallazgo refuerza la importancia de atender la hipertensión. “Esto te demuestra que con una simple acción, con una simple medida, con medicamentos que son accesibles, vos podés controlar tu presión”, señaló.

Para Tartaglione, el hallazgo refuerza la importancia de atender la hipertensión Wavebreak Media LTD

Cómo puede afectar la hipertensión al cerebro

Para explicar la relación entre la presión arterial y el cerebro, el cardiólogo recurrió a una comparación con una instalación doméstica. Propuso imaginar una casa con una bomba presurizadora que impulsa agua con mucha fuerza hacia las cañerías.

En esa analogía, el corazón cumple el papel de la bomba y la sangre circula por los vasos. El problema, explicó, aparece cuando esa presión elevada alcanza los vasos más pequeños del cerebro y los lesiona.

“Cuando llega a los vasos más chiquitos, que son los del cerebro, con la misma presión que largó la bomba presurizadora, lesiona el cerebro”, describió.

Un médico revisa una tomografía del cerebro Matt York - AP

La recomendación del médico para sus pacientes

Tartaglione insistió en que el primer paso es conocer los propios valores de presión arterial. Durante su intervención, invitó a quienes estaban en sus casas a prestar atención a ese dato y conversar con un profesional sobre cómo mantenerlo bajo control.

El cardiólogo advirtió, además, que la demencia tendrá un peso creciente entre las enfermedades hacia 2050 si no se adoptan medidas. Por eso, destacó el control de la presión como una acción concreta sobre la que se puede trabajar.

“El mensaje más claro es: sentate con tu médico. Todos debemos saber los números, qué valor de presión tenés”, concluyó.