Detuvieron a un conductor que manejaba tomando cerveza: tenía 2,56 de alcohol en sangre autopista Riccheri
El auto no tenía el seguro reglamentario ni la revisión técnica obligatoria, y había una lata de cerveza en su interior
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Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detuvo este domingo a un conductor de 35 años que manejaba un auto con 2,56 g/L de alcohol en sangre por la autopista Riccheri. El procedimiento se llevó a cabo por la madrugada a la altura del kilómetro 15, durante un operativo de control.
Al ser llamado para la verificación rutinaria, los inspectores de la ANSV vieron que el automovilista llevaba una lata de cerveza en el posavasos de la puerta del copiloto. Ante la consulta del personal sobre si había consumido alcohol, el hombre respondió: “Un poco”.
Al hacer el test de alcoholemia, el medidor dio un total de 2,56 g/L de alcohol en sangre, lo que el propio oficial definió como “demasiado”.
“¿Qué estuvo tomando usted? Está manejando, señor. Acá en la provincia rige una ley de alcohol cero. ¿Es consciente del peligro que genera?”, expresó también el agente mientras grababa la situación.
Además del resultado positivo, el control confirmó que transitaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del auto.
Por la acumulación de infracciones en un solo hecho, el organismo dispuso la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir. A partir de ahora, la Justicia fijará el tiempo que durará la suspensión al volante, mientras que el sancionado deberá pagar más de $5 millones y medio.
“Alcohol Cero” en la Provincia
La Ley 15.402 de la provincia de Buenos Aires establece la tolerancia cero de alcohol al volante para cualquier persona. Esta normativa estipula la retención de la licencia e inhabilitaciones para manejar que van de los tres a los 18 meses, de acuerdo con la escala del nivel de alcohol detectado en sangre.
Además, la legislación declara obligatorios los controles de alcoholemia, penaliza la negativa a realizar la prueba con el plazo máximo de inhabilitación (18 meses) e impone la realización de cursos de educación vial.
Por otro lado, se creó un fondo fiduciario específico para financiar insumos, equipamiento de medición y operativos de fiscalización en todos los municipios bonaerenses.
Documentación requerida en los controles vehiculares:
- DNI: En formato físico o digital (a través de la aplicación MiArgentina). Debe ser el último ejemplar emitido.
- Licencia de conducir: Vigente y correspondiente a la jurisdicción.
- Cédula verde o azul: Documento al día. La cédula verde no tiene vencimiento si la exhibe el titular del auto.
- VTV o RTO: Con la oblea certificada pegada en el parabrisas delantero. En caso de trámite o permiso condicional, se debe portar el comprobante impreso.
- Comprobante de seguro: Cobertura mínima obligatoria, vigente y con el pago al día (se puede presentar en papel o mediante la app de la aseguradora/MiArgentina).
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