Volcó la camioneta en la que iba el cantante santiagueño Marcelo Véliz: hay cuatro heridos de gravedad

Un grave incidente vial tuvo lugar este lunes por la madrugada en la provincia de Tucumán, cuando una combi en la que iban nueve personas volcó camino a Santiago del Estero. A bordo del vehículo iba el cantante santiagueño Marcelo Véliz junto a su grupo de guaracha, quienes regresaban de realizar una presentación en Buena Vista. El artista y otros tres ocupantes fueron trasladados de urgencia tras el choque y permanecen internados en el hospital de La Madrid.

Véliz, el chofer de la combi y dos integrantes de la banda —uno de ellos hijo del artista— sufrieron golpes y heridas de diversa gravedad. Los otros cinco ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones y se encontraban en buen estado.

De acuerdo con los medios locales, todavía no pudieron determinarse las causas que provocaron que la camioneta perdiera el control, se saliera del camino y terminara volcando. Hasta el momento, las autoridades no emitieron un parte oficial y continúan los peritajes para obtener más información.

Véliz se encuentra internado en Tucumán Gentileza

Luego de que se conociera la noticia del siniestro, las hijas del cantante compartieron un comunicado en las redes sociales del artista en el que confirmaron el choque y pidieron una cadena de oración por su salud.

“Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, expresaron Fernanda, Romina y Maitena Véliz. Ellas fueron quienes confirmaron que uno de sus hermanos también había tenido que ser trasladado de urgencia.

Y agregaron: “Actualmente, todos están siendo asistidos por profesionales de la salud en la provincia de Tucumán, mientras permanecemos a la espera de noticias más concretas. Mi padre y mi hermano, quienes resultaron más afectados por el accidente, están recibiendo atención prioritaria”.

“Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”, cerró el comunicado.

El comunicado de la familia del artista Instagram

Quién es Marcelo Véliz

Además de cantante, compositor y acordeonista, Véliz es considerado uno de los pioneros de la guaracha santiagueña, un género musical y bailable originario de la provincia de Santiago del Estero, que se caracteriza por su ritmo alegre, popular y festivo y combina las raíces folclóricas con los ritmos tropicales y bailables.

Su carrera artística comenzó hace muchos años, a mediados de la década de 1970, cuando junto a su hermano Jorge Véliz empezaron a desarrollar esa propuesta musical novedosa. Él mismo explicó en numerosas ocasiones la relación entre el folclore y los ritmos tropicales: “La guaracha es la ‘única hija’ que ha tenido la chacarera”.

El acordeón es uno de sus instrumentos distintivos, según consignó La Gaceta. A lo largo de su carrera, Véliz editó más de una decena de discos y trabajó con diferentes sellos discográficos, entre ellos Magenta Discos, AVA Music y Delnortemusic Producciones. Además, compartió escenarios y grabaciones con reconocidos artistas como Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo y Jorge Rojas.