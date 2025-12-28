Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 28 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 28 de diciembre, que alcanza a 15 provincias. Según indicó el organismo, el nivel amarillo implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormenta rige para el este de Jujuy, el centro y oeste de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el norte de Santa Fe, el sudeste de Chaco, Corrientes, el sur de Misiones, el norte de Entre Ríos, el norte y oeste de San Luis, el noreste de Mendoza, el centro y este de San Juan, el este de La Rioja y Catamarca.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 28 de diciembre SMN

De acuerdo con el parte oficial, en todas esas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las condiciones podrían incluir frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN recomendó adoptar medidas preventivas ante la alerta amarilla por tormentas. Entre las principales recomendaciones del organismo se encuentran evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 23°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con vientos que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la mañana y la noche. En los próximos tres días se prevé un ascenso de las temperaturas.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares a las de la Ciudad, con una máxima prevista de 31°C y una mínima de 20°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día y, según el pronóstico extendido, las condiciones seguirán estables durante el inicio de la semana, con temperaturas en ascenso.

En el resto del país, se esperan máximas de 30°C en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; 26°C en Tucumán; 24°C en Jujuy y Salta; 32°C en Misiones y Mendoza; 30°C en La Rioja; 29°C en Santiago del Estero; y 35°C tanto en San Luis como en San Juan. En estas provincias, las mínimas oscilarán entre los 17°C y los 24°C, de acuerdo con la región.

En la Patagonia, el SMN anticipó temperaturas más moderadas, con máximas de 27°C en Río Negro y Chubut, y de 16°C en Santa Cruz. Las mínimas previstas serán de 17°C en Río Negro, 16°C en Chubut y 9°C en Santa Cruz, en una jornada que se presentará con condiciones más estables en comparación con el norte y el centro del país.