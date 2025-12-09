Regalarse un día en Martínez puede ser una pequeña fuga del ritmo acelerado de la ciudad, un paseo amable que combina buena gastronomía, compras prácticas y ese encanto de barrio que invita a caminar sin apuro. Entre sus calles arboladas, sus cafés luminosos y la cercanía del río, el plan se arma casi solo: comer rico, resolver trámites livianos, dedicar un rato al cuidado personal y tentarse con algún hallazgo de perfumería o belleza. ¿Empezamos el recorrido?

Para arrancar el día con buena energía, el desayuno en Pain du Jour es una gran elección. Esta panadería y café se destaca por sus productos artesanales y opciones sin gluten, lo que lo vuelve ideal tanto para quienes lo necesitan como para quienes simplemente buscan algo rico y cuidado.

Después del desayuno, el paseo sigue con un rato de cuidado personal en Umara, el salón de uñas que se volvió un clásico por su ambiente prolijo y su atención detallista. Es el lugar perfecto para hacerse las manos en medio del recorrido: manicure completa, esmaltado impecable y una carta de colores que siempre tiene algún tono nuevo para tentar.

Más tarde puede ser tiempo de pasar por Openfarma, una parada práctica y completa para resolver todo lo que haga falta en un solo lugar. Es de esas farmacias amplias y bien surtidas donde podés aprovechar el beneficio de Club tanto en medicamentos como en productos de cuidado diario y perfumería.

Para esta hora ya va siendo el momento perfecto para almorzar, y qué mejor que hacerlo en Burger54. La propuesta tienta a cualquiera: hamburguesas generosas, papas crocantes y opciones que invitan a saborear con ganas, perfecto para recargar energías después de la caminata. Atención a la fish burger, una hamburguesa casera de brótola.

Al momento del postre, te proponemos una nueva parada: The Embers. Este clásico de estética americana tiene una carta tentadora donde conviven brownies tibios con helado, pancakes esponjosos, milkshakes y postres bien golosos que funcionan como un mimo final. Su aire retro enamora a chicos y grandes.

Finalmente, el paseo puede terminar en Roses are Roses, un espacio para regalar y autorregalarse. Una opción que vale la pena: la colonia “Jasmine” (una mezcla floral delicada, con notas de jazmín y un carácter sutil y elegante), ideal si buscás un perfume fresco y versátil para el día a día. También podés optar por “Rose & Oud” si querés algo un poco más profundo, con aire floral-amaderado. Cualquiera de las dos le pone un broche de oro al día.

Para todos los gustos

Pain du Jour Gluten Free

20% de lunes a viernes

Umara

20% en U-Pro Permanente de Manos y en Manicure Classic y esmaltes Umara todos los días y en spa de pies los lunes y miércoles

Openfarma

40% en medicamentos genéricos y 15% en farmacia particular y perfumería los lunes y miércoles

Burger54

20% para socios BLACK y 15% para Premium de lunes a miércoles

The Embers

20% todos los días hasta el 31.12

Roses are Roses

20% los lunes y jueves