Un día en Martínez

Club LA NACION te invita a un plan completo en uno de los barrios más lindos de Zona Norte
Regalarse un día en Martínez puede ser una pequeña fuga del ritmo acelerado de la ciudad, un paseo amable que combina buena gastronomía, compras prácticas y ese encanto de barrio que invita a caminar sin apuro. Entre sus calles arboladas, sus cafés luminosos y la cercanía del río, el plan se arma casi solo: comer rico, resolver trámites livianos, dedicar un rato al cuidado personal y tentarse con algún hallazgo de perfumería o belleza. ¿Empezamos el recorrido?

Para arrancar el día con buena energía, el desayuno en Pain du Jour es una gran elección. Esta panadería y café se destaca por sus productos artesanales y opciones sin gluten, lo que lo vuelve ideal tanto para quienes lo necesitan como para quienes simplemente buscan algo rico y cuidado.

Después del desayuno, el paseo sigue con un rato de cuidado personal en Umara, el salón de uñas que se volvió un clásico por su ambiente prolijo y su atención detallista. Es el lugar perfecto para hacerse las manos en medio del recorrido: manicure completa, esmaltado impecable y una carta de colores que siempre tiene algún tono nuevo para tentar.

Más tarde puede ser tiempo de pasar por Openfarma, una parada práctica y completa para resolver todo lo que haga falta en un solo lugar. Es de esas farmacias amplias y bien surtidas donde podés aprovechar el beneficio de Club tanto en medicamentos como en productos de cuidado diario y perfumería.

Para esta hora ya va siendo el momento perfecto para almorzar, y qué mejor que hacerlo en Burger54. La propuesta tienta a cualquiera: hamburguesas generosas, papas crocantes y opciones que invitan a saborear con ganas, perfecto para recargar energías después de la caminata. Atención a la fish burger, una hamburguesa casera de brótola.

Al momento del postre, te proponemos una nueva parada: The Embers. Este clásico de estética americana tiene una carta tentadora donde conviven brownies tibios con helado, pancakes esponjosos, milkshakes y postres bien golosos que funcionan como un mimo final. Su aire retro enamora a chicos y grandes.

Finalmente, el paseo puede terminar en Roses are Roses, un espacio para regalar y autorregalarse. Una opción que vale la pena: la colonia “Jasmine” (una mezcla floral delicada, con notas de jazmín y un carácter sutil y elegante), ideal si buscás un perfume fresco y versátil para el día a día. También podés optar por “Rose & Oud” si querés algo un poco más profundo, con aire floral-amaderado. Cualquiera de las dos le pone un broche de oro al día.

Para todos los gustos

  • Pain du Jour Gluten Free

20% de lunes a viernes

  • Umara

20% en U-Pro Permanente de Manos y en Manicure Classic y esmaltes Umara todos los días y en spa de pies los lunes y miércoles

  • Openfarma

40% en medicamentos genéricos y 15% en farmacia particular y perfumería los lunes y miércoles

  • Burger54

20% para socios BLACK y 15% para Premium de lunes a miércoles

  • The Embers

20% todos los días hasta el 31.12

  • Roses are Roses

20% los lunes y jueves

