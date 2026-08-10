Un día en Nordelta puede empezar con el desayuno al aire libre y terminar horas después con un helado en la mano, sin necesidad de moverse del mismo centro comercial. La propuesta reúne un poco de todo lo que pide una salida completa, con una mesa para arrancar la mañana con calma, un rato para recorrer vidrieras entre deco y moda, un almuerzo con vista a la bahía y una parada dulce antes de cerrar la tarde. Y los beneficios de Club LA NACION acompañan cada etapa del recorrido.

Empezar el recorrido con un desayuno al aire libre marca el ritmo del resto del día. En Bagels & Bagels las mesas se despliegan en una terraza con más de veinte lugares, ideal para sentarse con tiempo antes de que el paseo se llene de gente. La carta gira en torno al bagel en todas sus variantes. La combinación de textura esponjosa por dentro y corteza crocante por fuera es la firma de la casa, y alcanza para compartir entre dos sin quedarse con hambre.

Después del desayuno, el día invita a hacer un poco de shopping para la casa. Home Collection lleva más de treinta años vistiendo dormitorios, y ese oficio se nota en el detalle de las sábanas de algodón egipcio, los edredones y los almohadones que arman una cama de punta a punta. También hay lugar para el living, con mantas, velas, difusores y canastos que suman calidez a cualquier ambiente, y para el baño, con toallas y batas pensadas para completar la rutina de cuidado en casa.

El paseo de compras sigue con una parada pensada para el guardarropas. Cipitria muestra su colección de la temporada con pijamas en distintos largos y texturas, batas para las mañanas frías y pantuflas que completan el look de estar en casa. La propuesta se completa con ropa interior y trajes de baño, todo pensado para quienes buscan comodidad y diseño a la vez.

Con las compras resueltas, llega el momento de sentarse a la mesa con más calma. SushiClub ocupa una esquina sobre la Bahía Grande de Nordelta, con salón interior y terraza exterior para elegir según el clima, y una carta que recorre nigiris, makis y combinados de la cocina japonesa de tendencia. La vista directa a la laguna suma un plus al almuerzo, ideal para estirar la sobremesa antes de retomar el recorrido.

Después del almuerzo, puede ser momento de un regalo dulce. Vasalissa trabaja el chocolate europeo con receta artesanal, así que las cajas de trufas y bombones cambian de peso según lo que se busque, desde una selección chica para un gusto rápido hasta versiones armadas a pedido. Las tabletas rellenas con dulce de leche, avellanas o frutos rojos y los macarons son otras opciones para llevarse algo dulce a casa.

El día en Nordelta cierra con el clásico que nunca falla. Freddo elabora gelato con estilo italiano, y el cucurucho sigue siendo el ícono que define cada visita. La línea Trifreddo suma la posibilidad de combinar sabores, toppings y salsas en un mismo pote, mientras que la Collezione Speciale ofrece tabletas elaboradas con materias primas de excelencia para quienes prefieren llevarse algo para después. Un final dulce que pone punto final al recorrido.

Paseo completo

Bagels & Bagels

20% los martes y miércoles

Home Collection

25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online de jueves a sábado y presencial de domingo a martes

Cipitria

20% de lunes a miércoles

SushiClub

2x1 en porciones y combinados los miércoles y jueves y 20% todos los días

Vasalissa Chocolatier

15% los lunes

Freddo

2x1 en cucuruchos de lunes a viernes, 35% en kilo de helado los miércoles y 20% todos los días