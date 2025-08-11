Un día en Pilar

A menos de una hora de la ciudad, Pilar se consolidó como uno de los polos más vibrantes del conurbano norte. Con un entorno natural que invita a bajar el ritmo, es también un centro en pleno crecimiento, donde conviven barrios cerrados, centros comerciales, restaurantes de primer nivel y propuestas para toda la familia. A continuación, una propuesta para disfrutar un lindísimo día en Pilar de la mano de los beneficios de Club LA NACION.

Nada como arrancar la mañana con un desayuno en Madison Café - Ceviche Nikkei. Ubicado en Pilar Walk, sobre Panamericana, este espacio de estilo neoyorquino ofrece pastelería fina, cafés de especialidad y un ambiente moderno.

Post desayuno, ¿qué tal hacer un poco de shopping para la casa? Arredo ofrece mobiliario, decoración y artículos para ambientar tu casa con asesoramiento personalizado y acceso a las últimas tendencias en diseño. Puede ser un gran momento para renovar tu blanquería.

Más tarde puede venir muy bien hacer una parada en Nutrican y así abastecerte de todo lo que necesita tu mascota. Aquí encontrás una amplia variedad de alimentos premium (croquetas, latas, snacks), así como comederos y bebederos, camas y transportadoras, elementos de paseo y juguetes.

Para la hora del almuerzo, te recomendamos acercarte a The Embers, el restaurante de comida americana que se destaca por sus hamburguesas contundentes (como la Brooklyn Burger, con cheddar, rúcula y alioli o la Bronx, con panceta y barbacoa, entre otros clásicos) y también por sus cortes de carne, como bife de lomo, ojo de bife o ribs de cerdo bbq, servidos con guarniciones al gusto.

Eso sí, guardate espacio para el postre, porque el mejor helado está en Iceland. Esta heladería artesanal se luce con sabores tradicionales y originales, desde frutilla y chocolate hasta opciones gourmet como brownie bombón o mini cheesecake, siempre en porciones generosas.

Y para cerrar el día en Pilar con broche de oro, nada como una tarde de cine. Dentro del complejo Palmas del Pilar, Cines Multiplex ofrece una experiencia de primer nivel, con butacas ultra cómodas. ¿Ya pensaste qué estreno vas a disfrutar?

De paseo

Madison Café Ceviche Nikkei

20% de lunes a viernes

Arredo

25% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online y presencial los lunes y martes

Nutrican

10% en accesorios y 5% en alimento para perros y gatos todos los días

The Embers

20% todos los días hasta el 15.8

Iceland

20% todos los días

Cines Multiplex

2x1 en salas seleccionadas